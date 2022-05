Repunte de Gripe A: síntomas y recomendaciones para evitar los contagios

Según los pediatras y médicos de familia, se está produciendo un incremento y repunte de la gripe tipo A. El nombre médico de esta enfermedad es H1N1, pero es más conocido como Gripe A. Este tipo de gripe también se le ha conocido como la Gripe Aviar, la Gripe Porcina o la Gripe Norteamericana.

Las gripes de tipo A tienen una gravedad mayor que la de la Gripe o la Influencia estacional. Esta gravedad se debe a que era un tipo de enfermedad nueva, y nuestro cuerpo no está acostumbrado, por lo que no está naturalmente inmunizado ante este tipo de virus. Antes de 2009 este virus era desconocido, por lo que no había vacuna disponible y la vacuna que se utilizaba para la gripe estacional no protegía ante este virus.

¿Qué síntomas tiene la Gripe A?

Los síntomas de la Gripe A son muy parecidos a los de la gripe común, pero con mayor gravedad, también son muy parecidos a los síntomas que produce el COVID-19. Y son:

Fiebre muy alta

muy alta Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dolor en articulaciones

Malestar

Tapón nasal

Tos seca

Dificultad para respirar

¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir la Gripe A?

Para prevenir el contagio de esta enfermedad y evitar y frenar la propagación de la Gripe A, desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones dedicadas al mismo sector, emitieron recomendaciones para evitar los contagios de esta enfermedad. Estas recomendaciones son:

Evitar lugares muy concurridos Lavar nuestras manos frecuentemente o desinfectarlas con hidrogel o con gel antiséptico Evitar saludar con besos y apretones de manos No mantener el contacto con personas contagiadas de gripe o con fiebre Tener una buena ventilación en lugares ocupados por muchas personas Al toser o estornudar, debemos cubrir nuestra boca con la parte interna del codo, no con la mano Debemos estar bien hidratados y comer frutas y verduras ricas en vitamina C

Este tipo de recomendaciones pueden recordarnos mucho a las que hemos tenido que seguir en estos dos últimos años de pandemia. La diferencia con el COVID-19, es que esta enfermedad se ha podido controlar durante los últimos 13 años gracias a las vacunas. En las últimas semanas ha habido un repunte de Gripe A, por eso es importante seguir las recomendaciones anteriores.