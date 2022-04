Ratón entre ardillas, Los tres huevos blancos, Encuentra a la oveja o Cinco estrellas entre flores. Estos son algunos de los centenares de acertijos visuales que el húngaro Gergely Dudás, conocido como Dudolf, va distribuyendo en su página web y redes sociales. Este dibujante se ha convertido en los últimos tiempos en el rey de los acertijos visuales, ofreciendo ilustraciones que pueden ayudar a detectar problemas de visión o identificar tu edad mental.

¿En cuánto tiempo eres capaz de resolver estos acertijos visuales? Aunque, aparentemente, no parezca muy complicado, lo cierto es que son muchos quienes no encuentran la solución

Los acertijos visuales se han vuelto cada vez más virales en redes sociales, ya que consiguen poner a prueba nuestra visión y reflejos. Estos acertijos estimulan nuestra creatividad a la vez que nos ayudan a mejorar la concentración y memorización. La clave para resolver los acertijos visuales está en observar detenidamente la ilustración que nos presentan y ser capaces de concentrarnos y evitar las distracciones.

Resuelve estos acertijos

En Ratón entre ardillas todos los roedores son de colores similares, la diferencia es la forma de sus orejitas. Además te damos una pista: presta mucha atención a los animales con piel naranja.

El acertijo de 'Los tres huevos blancos', por su parte, debes buscar tres huevos blancos escondidos entre decenas de colores. Es un reto que exige bastante concentración y focalizar bien sobre la imagen.

Con Encuentra a la oveja aumenta la dificultad para lograr adivinar el acertijo. Consiste en encontrar este animal entre una multitud de Papá Noel, tal y como se presenta en la imagen principal de este contenido.

Por último, Cinco estrellas entre flores es uno de los retos virales más difíciles de los últimos tiempos. Se trata de una marea de flores entre las que se han escondido cinco estrellas que no son fáciles de ver. Los colores utilizados, el rojo, el rosa y el blanco, ayudan a que la sensación de desorden sea aún mayor.

Como consejo para intentar resolverlos, hay que observar toda la imagen, concentrados y sin ningún tipo de distracciones. Al principio puede parece muy simple, pero la realidad es que es muy complicado notar la diferencia a simple vista. La solución al enigma siempre es posible por medio del razonamiento y la intuición. ¿Has resuelto estos acertijos? Si no lo has conseguido, no te preocupes ni te quedes con la duda. Aquí puedes encontrar las soluciones para compartirlas con tus amigos y contactos.