Ricardo Fernández, CEO del Grupo Destinia, sobre el impacto del Black Friday en los viajes del puente de diciembre o Navidad: "El gasto medio es de unos 50 - 60 euros por persona al día"

El 28 de noviembre de 2025 se celebra el Black Friday, la fiesta del consumo por excelencia. Sin embargo, los descuentos comienzan mucho antes; algo especialmente importante a la hora de aprovecharlos para organizar un viaje o una pequeña escapada de fin de semana. En este sentido, el impacto de esta campaña en el sector turístico es incuestionable. "La gente busca precios asequibles y menos aglomeraciones", afirma Ricardo Fernández, CEO del Grupo Destinia.

Los datos recogidos por la agencia de viajes presentan un panorama muy revelador: el 43% de las reservas realizadas durante el Black Friday fueron para viajar en las últimas semanas del año. "Así es, se disfrutan en los meses más cercanos a la fecha de compra; es decir, noviembre, diciembre y enero", confirma el director ejecutivo en declaraciones para el Diario de Sevilla. No obstante, también hay quien aprovecha la ocasión para planificar sus vacaciones de verano; aunque no siempre se lleguen a cumplir.

El 43% de las reservas de Black Friday para el verano se cancelan

"Para verano, solo se hizo un 13% de reservas, siendo finalmente canceladas el 43% de las mismas", comenta Fernández. "Es más complicado organizar algo a tan largo plazo". A pesar de ello, las ofertas son atractivas y muchas personas se ven tentadas a efectuar una reserva, por si acaso. "El hecho de comprar en noviembre supone una antelación muy grande respecto al verano y los clientes pueden hacer cambios de fechas, cambios de destino...".

Ahora bien, "el Black Friday tiene un muy buen impacto para las agencias de viajes y el sector turístico en general porque ayuda a recuperar ventas fuera de la estacionalidad". Es decir, triunfan los viajes de temporada baja, repentinos y económicos. "Depende de las ofertas que se lanzan, pero suele haber un público fiel a ciertos alojamientos que aprovechan esta campaña para dejar organizadas sus vacaciones del puente de diciembre y Navidad".

Black Friday: la oportunidad de un viaje repentino y económico

Por lo tanto, esta temporada de descuentos se convierte en la oportunidad perfecta para lanzarse a la aventura. "Las reservas suelen ser para parejas y no tanto para familias, que normalmente necesitan planificarse más y no pueden permitirse realizar viajes de forma repentina". En cualquier caso, "si el viaje no es económico, no se reserva". Por ello, "el gasto medio es inferior a los 600 euros, para un poco más de cinco noches, lo que resulta en unos 50 - 60 euros por persona al día". Hablamos de "un precio muy interesante si lo comparamos con otras fechas".

Finalmente, no hay que perder de vista las nuevas tendencias que marcarán las pautas de los próximos años. "Desde este verano observamos que los españoles buscan cada vez más opciones fuera de España, algo que se había limitado mucho después de la pandemia", explica Ricardo Fernández. "Esto nos lleva a creer que esta tendencia, comenzada en 2025, seguirá aumentando en 2026. No obstante, los destinos españoles no perderán protagonismo".

Este es el caso de las zonas de playa, en la costa mediterránea o Andalucía, y también el norte. En palabras del CEO del Grupo Destinia, "España es uno de los destinos turísticos top a nivel mundial; y eso los españoles lo sabemos y lo aprovechamos, gracias a la amplia variedad para elegir entre turismo de playa, rural o cultural". Por ello, con la llegada del Black Friday cada vez son más las personas que aprovechan esta ocasión y emprenden una nueva (y más económica) aventura de viaje.