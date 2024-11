Robe suspende indefinidamente sus conciertos por motivos de salud: "No sé cuándo estaré en condiciones"

Robe Iniesta, mítico vocalista y compositor de Extremoduro y actual líder de la banda Robe, ha asegurado este domingo que está "mejor" del tromboembolismo pulmonar que le obligó a cancelar de urgencia sus dos últimos conciertos en Madrid, a los que no ha puesto fecha porque no sabe cuando estará "en condiciones".

El artista extremeño ha colgado en su página web un comunicado que acompaña de un vídeo con escenas de su última gira, cancelada el pasado 15 de noviembre a unas horas de actuar en el WiZink Center por este problema de salud, que ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales.

"¡Hola, gente! En primer lugar, queremos daros las gracias por las muestras de cariño que nos habéis hecho llegar. Lo segundo, deciros que ya estoy en casa y que ya estoy mejor. Lo que no se me pasa es la puta rabia que me da no haber podido acabar la gira como estaba previsto. No hemos querido hablar de aplazamientos porque no sé cuándo voy a estar en condiciones", comienza el comunicado de Robe.

Tras agradecer a toda la gente que ha ido a verles "en esta gira tan bonita" y que tanto han disfrutado, el exvocalista de Extremoduro garantiza que "las ganas de volver no nos las quita nada". "¡Hasta siempre! Besos y abrazos", culmina el comunicado.

A sus 62 años, Iniesta (Plasencia, 1962) es uno de los grandes iconos de la música española gracias principalmente a su papel fundamental como vocalista y compositor de Extremoduro desde la fundación de la banda en 1987 hasta su disolución a finales de 2019.

Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con 'Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo ('Bienvenidos al temporal', en 2018) y tres discos de estudio más: 'Destrozares, canciones para el final de los tiempos' (2016), 'Mayéutica' (2021) y 'Se nos lleva el aire' (2023).

La gira 'Ni santos ni inocentes', todo un éxito con el que ha llegado a vender 250.000 entradas, iba a terminar con los dos últimos conciertos en Madrid que finalmente tuvo que cancelar y para los que no ha puesto nueva fecha.