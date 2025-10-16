¿Qué santo se celebra hoy, jueves 16 de octubre?

Cada día del año, la Iglesia Católica conmemora la vida y canonización de algunas de sus figuras más representativas, ya sean santificadas o beatificadas. Hoy, jueves 16 de octubre, celebra en su santoral las festividades de San Gerardo María Mayela, Santa Eduvigis y Santa Margarita María de Alacoque, entre muchas otras.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay un total de 17.751 personas con el nombre de Gerardo y 82.079 con el de Margarita, que celebran su onomástica durante esta jornada. Sin embargo, no hay información relativa a Edugivis. Pero ¿qué personajes históricos se conmemoran en esta ocasión?

¿Quién fue San Gerardo María Mayela?

Venerado como santo por la Iglesia Católica, Gerardo María Mayela (1729 - 1755), fue un religioso de la Congregación del Santísimo Redentor. Nacido en la localidad de Muro, al sur de Italia, era especialmente conocido por sus milagros. En este sentido, algunos testimonios aseguran que era capaz de multiplicar el pan para repartirlo entre los pobres y fue visto en dos sitios distintos a la vez. Algunos textos también recogen que, en una ocasión, consiguió devolverle la vida a un chico que se había caído de una roca.

Su madre le inculcó desde temprana edad el amor por Dios y, a los doce años, Gerardo María Mayela tuvo que hacerse cargo de toda su familia después del fallecimiento de su padre. Poco después, se convirtió en aprendiz de sastre y, con el tiempo, llegó a estar al servicio del obispo de Lacedonia. Durante su beatificación, Gerardo fue considerado como el "santo de los partos felices".

¿Y Santa Margarita y Santa Eduvigis?

Margarita María Alacoque (1647 - 1690), fue una monja católica francesa, perteneciente a la Orden de la Visitación de Santa María y conocida por haber recibido las famosas apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, que tuvieron lugar donde hoy se sitúa la Basílica del Sagrado Corazón. Todo ello, le llevó a transmitir su devoción universal.

Por su parte, Santa Edugivis fue una figura histórica, del siglo XII al XV, ya que existen dos santas con el mismo nombre. En cualquier caso, es considerada la patrona de los pobres, deudores y de las familias.

Santoral completo del jueves 16 de octubre

A continuación, podemos ver todos los santos que se celebran durante la jornada de este jueves 16 de octubre: