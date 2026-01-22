El SEPE avisa de una nueva estafa telefónica: "Detectados teléfonos fraudulentos con estas numeraciones"

En un contexto tan digitalizado como el nuestro, los estafadores encuentran cada vez más vías para ocultar sus engaños. Así, muchos de ellos se apoyan en la suplantación de organismos oficiales con el fin de ganar credivilidad. Mensajes fraudulentos, correos electrónicos y enlaces engañosos se han convertido en una herramienta habitual; y, para ello, se aprovechan de la falta de información o de la vulnerabilidad que les lleva a obtener los datos personales y bancarios de sus víctimas.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha vuelto a advertir a la ciudadanía sobre una nueva estafa que está circulando a través de sus supuestas comunicaciones. En concreto, los ciberdelincuentes se hacen pasar por el organismo para contactar con personas desempleadas o beneficiarias de alguna prestación. El objetivo no es otro que el de robar información sensible. Por ello, desde el SEPE, insisten en la necesidad de extremar las precauciones y recuerdan que la entidad nunca solicita datos confidenciales fuera de sus canales oficiales.

El SEPE advierte sobre una nueva estafa

"¡Alerta fraude!", anuncia el SEPE a través de X, la red social antes conocida como Twitter. "Detectados teléfonos fraudulentos con numeraciones 800, 807 y similares, que te facturan y solicitan datos bancarios con fines ilícitos". Ante esta situación, el organismo estatal hace referencia a sus vías de comunicación oficiales: 060 para contactar con el SEPE o 91 926 79 70, en el caso de aquellos que deseen solicitar cita previa.

"Recuerda que el SEPE nunca te solicitará datos bancarios por teléfono", añade la administración. Por lo tanto, el primer paso es desconfiar de cualquier llamada que nos llegue con esta finalidad. Ahora bien, ¿cómo es el modus operandi de los estafadores?

Así es la nueva estafa que suplanta a la Seguridad Social

"Estos estafadores se hacen pasar por un organismo de la Seguridad Social y contactan a todas aquellas personas que reciben cualquier tipo de prestación", explica Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista más conocido en redes sociales como @empleado_informado. "Les dicen que ha habido un problema y les solicitan sus datos bancarios".

En el caso de estar ante esta situación, su consejo es claro: "Cuelga la llamada, busca su número en Internet, te aseguras de que es el organismo público y les llamas para que les puedas dar esos datos con más seguridad. Si, aún así, eso te genera problemas, te vas a las oficinas y lo tratas con ellos en persona". Solo así es posible confirmar que realmente la llamada es verídica. Si existen dudas, lo mejor es confirmarlo antes de aportar cualquier tipo de información sensible.

Además, estas comunicaciones pueden llegar también por SMS o por correo electrónico. Si es así, las autoridades recomiendan no hacer clic en ningún enlace y borrar el mensaje.