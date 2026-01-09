Este es el consejo de la Policía Nacional si vas a tirar las cajas de los paquetes navideños: "Solo lleva unos segundos y evitas riesgos innecesarios"

El auge de la ciberdelincuencia y las estafas online convierte la temporada de Navidad en un período especialmente sensible. Con el aumento las compras navideñas y envíos por correo, los expertos recomiendan extremar las precauciones y estar atentos a la información personal que dejamos al alcance de terceros; algo que puede suceder, incluso, cuando tiramos los embalajes de los regalos.

En este contexto, la Policía Nacional recuerda la importancia de eliminar o cubrir los datos que figuran en el etiquetado antes de desechar las cajas. Esta acción, tan sencilla, es suficiente para marcar la diferencia, teniendo en cuenta que cada vez son más frecuentes los casos de suplantación de identidad. De acuerdo con el balance trimestral publicado por el Ministerio del Interior, "La criminalidad convencional experimenta un descenso significativo, mientras que la cibercriminalidad continúa siendo un reto".

Este pequeño gesto puede marcar la diferencia

"A simple vista, es solo una etiqueta; pero para los estafadores es un tesoro", asegura una agente de la Policía Nacional en redes sociales. "Durante estas fechas, las compras online se disparan y, con ellas la cantidad de paquetes que llegan a tu casa". Además, se trata de una época del año en la que es frecuente bajar la guardia; pero los ciberdelincuentes aprovechan cualquier ocasión para lograr sus fines.

"En las etiquetas viene mucha información: tu nombre, tu dirección e incluso tu número de teléfono", prosigue. Pero ¿qué pueden hacer los estafadores con todo ello? De acuerdo con BBVA, "quien tiene tus datos, tiene un tesoro"; y no es para menos. A partir de ahí, los ciberdelincuentes son capaces de suplantar la identidad de su víctima, crear perfiles falsos en sitios web y redes sociales, o vendérselos a terceros.

Este es el consejo de la Policía Nacional para proteger tu información

"Si tiras las cajas sin eliminar estos datos, se los estás regalando a cualquiera que los encuentre. No sabes quién puede acceder a ellos, ni con qué intención", explica la agente de la Policía Nacional. Por ese motivo, conviene extremar las precauciones y romper o cubrir de alguna forma esta información personal. "Solo lleva unos segundos y evitarás riesgos innecesarios", concluye.

En un contexto marcado por el auge de las estafas digitales, es necesario tomar ciertas medidas para evitar ser víctima de posibles engaños. Por ese motivo, los cuerpos de seguridad aconsejan también no hacer clic en ningún enlace que nos llegue mediante WhatsApp o SMS, ya que ninguna entidad verídica solicitará información a través de esos medios.

Ante la duda, lo mejor siempre es ponerse en contacto con la propia institución y confirmar la fiabilidad del mensaje. De esta forma, pueden evitarse prácticas cada vez más habituales, como el phising o el smishing. En el caso de las etiquetas de los paquetes, ser precavidos nunca está de más. Por ello, romerlas o tapar los datos con un rotulador puede protegernos de estos ataques.