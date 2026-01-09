Cae en Sevilla gran parte de la red nigeriana de ciberestafas Black Ace

La Policía Nacional, en colaboración con la policía alemana del Estado de Baviera y el apoyo de Europol, ha detenido a 34 personas en Sevilla, Madrid, Málaga y Barcelona miembros de una organización criminal vinculada con Black Axe, la red transnacional de origen nigeriano especializada en estafas y fraudes "online" en todo el mundo.

Según informa este viernes la Dirección General de la Policía, la operación Garona se ha saldado con 28 detenidos en Sevilla, 3 en Madrid, dos en Málaga y uno en Barcelona. Entre los arrestados, a los que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafas, blanqueo y tráfico ilícito de vehículos, se encuentran los líderes de esta organización que han ingresado en prisión.

Fue en septiembre de 2023 cuando los agentes iniciaron las pesquisas sobre esta red criminal de ciberestafas y descubrieron que al frente de la misma esta integrada por individuos de origen nigeriano, presuntamente vinculados a la organización criminal trasnacional conocida como Black AXE, desde donde se dirigían y coordinaban las actividades ilícitas en distintos países europeos.

Especializados en la estafa del 'Man in the Middle'

La organización operaba principalmente mediante la estafa conocida como Man in the Middle, que consiste en interceptar comunicaciones entre empresas o entre un trabajador y su empresa, suplantando la identidad de alguno de los interlocutores para obtener datos y modificar cuentas bancarias o solicitar transferencias sin que las víctimas lo detecten.

La tipología más común detectada en esta operativa ha sido el Business Email Compromise (BEC), en la que se comprometen o suplantan cuentas de correo electrónico corporativas, interceptando comunicaciones reales entre empresas para modificar datos bancarios y desviar pagos de elevada cuantía a cuentas controladas por la organización.

Para ocultar el rastro del dinero y evitar la detección policial, el entramado criminal hacía uso de una extensa red de mulas informáticas y testaferros, distribuidos por toda la geografía europea, quienes se encargaban de recibir, transferir y retirar los fondos procedentes de las estafas.

Además, los agentes constataron la utilización de mecanismos fraudulentos para la suspensión de juicios pendientes, lo que habría permitido a varios miembros de la organización eludir, hasta el momento, las consecuencias jurídicas de su actividad criminal.

Más de 15 años de ciberfraudes y casi 6 millones defraudados

Los agentes han acreditado que la organización criminal, con más de 15 años de actividad probada, estaría vinculada con una defraudación total de 5.937.589,70 euros, de los cuales 3.211.297,89 euros lo son en el marco de esta operación. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Los investigadores han acreditado que se trataba de una estructura criminal perfectamente jerarquizada, con funciones diferenciadas para la captación de mulas informáticas, la recaudación de dinero, el blanqueo de capitales y la creación de sociedades pantalla, empleando además amenazas e intimidaciones durante las actividades de cobro.

Durante las pesquisas, la Policía también averiguó que la organización criminal presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de vehículos, para lo que adquirían vehículos a nombre de sociedades pantalla y testaferros, con la finalidad de provocar de forma intencionada y premeditada el impago, procediendo posteriormente a su venta, alquiler o uso por parte de la organización criminal.

Como resultado de la investigación, se logró identificar y detener a los líderes de la organización en Sevilla, Málaga y Barcelona, autorizándose por el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla la práctica de entradas y registros en domicilios situados en la Barriada de Torreblanca (Sevilla), Los Molares, Montequinto, la Barriada de La Palmilla (Málaga) y Barcelona, además de practicarse otras tres detenciones en Madrid.

Durante los registros se intervinieron dispositivos móviles y electrónicos, abundante documentación del entramado societario y bancario, 66.403 euros en efectivo y se procedió al bloqueo bancario de 119.352,07 euros.