Del adiós al hasta luego

Gracias al Cielo, Andalucía está llevando la pancarta de la defensa del toreo y este mediodía rendirá homenaje al más grande de los toreros mediante su medalla de oro. Este mediodía en el Maestranza ese orfebre que hace encajes con sus avíos en el amarillo albero de la Maestranza recibirá el reconocimiento unánime de su tierra. Y si las cosas son como deben ser, en breve y al fin también recibirá el de Sevilla tras un incomprensible tiempo de demora. Sin duda alguna, el sitio que ocupa Morante de La Puebla es un privilegio al alcance de muy pocos y es ya pura anécdota su triunfal adiós del pasado 12 de octubre. Un adiós que, como viene demostrándose a diario, se ha convertido en un hasta luego, muy pronto. Día a día y tras convencerlo José María Garzón para estar en la Feria de Sevilla van conociéndose nuevas fechas, nuevas plazas donde seguir tejiendo primores con sus telas. Hoy será en el Maestranza y el martes en la Maestranza, de oca en oca y tira porque le toca.