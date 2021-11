Las setas más venenosas y mortales

Llega la época del otoño, es la época de las lluvias, la caída de las hojas y la aparición de las setas. Muchos son los tipos de setas que tenemos en nuestro rico suelo español. Pero, ojo, no todo es salir y recoger setas en una cesta, llegar a casa, cocinar y comer.

Hay que conocer muy bien las especies y tener especial cuidado con las setas que ponen en serio riesgo nuestra integridad física. Puedes envenenarte y pasar una indigestión, un fuerte susto, y si la cosa se complica y das con la seta equivocada puedes morir. Coger setas está bien, pero hay que formarse y saber diferenciar entre especies muy parecidas. Elegir la venenosa te puede matar. Aquí un top de setas venenosas y peligrosas en España:

1- Amanita Phalloides

Esta seta es una de las más peligrosas y perjudiciales para el organismo que podemos encontrar en la penísula. Es mortal. Es conocida en España con diferentes nombres: oronja verde, oronja mortal o cicuta verde, o seta de la muerte. Es la seta más criminal para los humanos.

Las toxinas actúan sobre el hígado y los riñones, generando fallos hepático. Su consumo ocasiona el conocido como síndrome faloidiano, propio de las amanitas, que consiste es una acción lenta y escalonada que dificulta identificar el origen de la intoxicación. Es responsable del 90 por ciento de muertes por ingesta de setas tóxicas.

Crece durante toda la temporada y por todo el territorio nacional. Es de color blanco al nacer y cuando crece su sombrero se pone de color verde oliva y tonos amarillentos.

2- Amanita Verna

Sí. Otra amanita. Por desgracia no todas pueden ser tan ricas, deliciosas e inofensivas amanita caesarea (las conocidas tanas) y amanita ponderosa (el rico y sabroso gurumelo). El deshonroso segundo puesto a la toxicidad es para la preciosa pero a la vez tóxica verna. Los españoles amantes de las setas bien sabrán que también es conocida como oronja blanca, y, ojo, cicuta blanca. Pueden hacerse a la idea de lo mala decisión que es acercar al plato una de estas. Su ingesta es agresiva y de acción retardante y progresiva como su hermana la amanita phalloide. Es especialmente peligrosa, ya que por su color, para gente inexperta que se adentre al campo a coger setas es fácilmente confundible con la seta de París o el champiñón silvestre, dos inofensivas y ricas setas. Se encuentra en las dehesas y pinares españoles, repartida de forma uniforme por todos los rincones.

Se caracteriza por su color blanco y sombrero redondo y al crecer se abre. Incluiremos aquí en este apartado a otra prima hermana con similares efectos a la verna, la amanita virosa, (la oronja fétida o maloliente) al ser tóxica y también confundible con los champiñones. Su fuerte olor suele echar de su lado a los recolectores.

3 - Amanita Muscaria

Premio, otra amanita. En este caso tenemos la seta más común en dibujos animados. Sí la roja con lunaritos blancos. Aparecía en las aventuras de David el gnomo y siempre acompaña en ilustraciones a seres mágicos. Nada más lejos de lo habitual es un claro error arrimarse a una de estas. Su efecto es tan agresivo que su nombre, muscaria, proviene del latín y hace referencia a las moscas. Al acercarse a ellas, las moscas y otros bichos, quedan paralizados al instante por su toxicidad. Por esto es llamada también matamoscas.

Se puede ver en nuestros campos y bosques desde finales de veranos a principios de otoño. No es mortal pero sus efectos neurotóxicos son muy agresivos. Hígado y sistema digestivo, además del sistema nervioso, se verán fuertemente afectados por este hongo. Muy tóxica.

4- Cortinarius orellanus

Son menos abundantes, pero no por ello menos tóxicas. Tanto este como el cortinarius speciosissimus o cortinarius cinnamomeus. Contienen orellanina, una sustancia nefrotóxica para los seres humanos. Es especialmente reseñable porque los primeros síntomas generalmente no aparecen hasta 2-3 días después de tomarla y en algunos casos pueden tardar hasta 3 semanas. La intoxicación por orellanina son similares a la gripe común; es decir: náuseas, vómitos, dolor de estómago, dolor de cabeza. Tras esto síntomas de insuficiencia renal: sed, micción frecuente, dolor de riñones. Finalmente la producción de orina disminuye o termina y se producen otros síntomas de insuficiencia renal.

5- Boletus satanas

Su color invita a pasar de ella inmediatamente. Es un boletus que a pesar de no ser mortal per se, es muy tóxica en crudo, y como con la colmenilla, su consumo así puede dar muchos problemas, incluso derivar en la muerte. Si se come cocinada también es indigesta. Su consumo crudo causa trastornos gastrointestinales, vómitos y diarreas, que se manifiestan al poco de haber ingerido.

Se trata de una seta de gran tamaño, su nombre se debe en parte a que en fases avanzadas de vida toma color rojizo en su totalidad y se mancha de azul al tacto, principalmente en la parte inferior. Su carne es compacta y blanca o amarillenta. Al cortarla adquiere un tono grisáceo y después azulado. Su olor es desagradable y su sabor dulce.

6- Gyromitra esculenta

Estamos ante una hermana gemela, no en género, pero si en efecto y en cómo ha de cocinarse esta seta. Durante muchas décadas la gyromitra esculenta ha sido tratada como un buen comestible. Pero la realidad es más tozuda. Es una especie altamente tóxica si se ingiere de manera natural, esto es, cruda. Otros nombres que le dan a esta seta son hongo bonete o falsa colmenilla.

Esta seta se puede ver en sitios rocosos y debajo de los pinos durante la primavera. Tiene forma irregular y con protuberancias, que recuerda a un cerebro. Es muy parecida a la mencionada colmenilla.

Ya sabes, las setas pueden ser muy peligrosas y tóxicas si no se conocen. Llevar un guía que te ayude a interpretarlas, y estudiar previamente las mismas son dos buenos consejos. Y el mejor consejo de todos: aunque seas un experto, ante las más mínima duda, déjala en el campo; mejor no arriesgarse.