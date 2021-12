La madre sevillana que ha secuestrado a sus hijos explica qué condiciones le pone al padre para su entrega

El pasado 4 de noviembre, Cristina Mariscal dejó de llevar a sus hijos al colegio. ¿El motivo que dio? No va a entregarle los niños al padre en régimen de custodia compartida y no va a llevarlos al colegio parta evitar que el padre pueda vacunarlos. En ese momento, el padre de los menores interpone una denuncia por sustracción de menores, por lo que le conceden de manera extraordinaria la custodia de los niños.

Tras recibir la notificación el 16 de diciembre, Cristina decide desaparecer junto a sus hijos al día siguiente. Ya van más de 11 días sin noticias de los pequeños. El padre de Diogo y Hugo, de 12 y 14 años respectivamente, alega que su exesposa se ha llevado a los niños, entre otros motivos, para que no puedan ser vacunados.

No es la primera vez que ambos tienen discrepancias sobre la vacunación de sus hijos, ya en su momento Cristina se mostró en contra de ponerles las vacunas del la difteria y el tétanos.

El abogado habla sobre los motivos que tiene la madre

Según recoge El Español, el abogado de Cristina plantea tres posibles circunstancias que deben darse para que los menores le sean devueltos a su progenitor:

Que se parase la campaña de vacunación , porque se hiciera público y evidente que las vacunas pueden ser muy peligrosas para los niños.

, porque se hiciera público y evidente que las vacunas pueden ser muy peligrosas para los niños. Que el padre diese garantías y se comprometiese públicamente de que no va a vacunar a los niños .

. Que cuando la Audiencia de Sevilla resuelva o se resuelvan las acciones judiciales que van a interponer, que es recurrir en apelación a la audiencia de Sevilla la vista del 158 del otro día, que resuelva la Audiencia Provincial el primer recurso que ya se presentó por la primera vista, que da la facultad al padre de decidir sobre la vacunación y agotar las vías judiciales.

El abogado del padre, José Manuel Toucedo, dice sobre cristina que es una mujer "antivacunas, antibronceador en verano, no quiere echarle bronceador a los niños porque es cancerígeno". Por lo que la batalla judicial por los niños no viene únicamente de la negativa a vacunarlos contra el covid.

Gómez Martínez, letrado defensor de la madre, niega esta versión del padre. "El abogado contrario comenzó a mezclarlo y tal, pero esto es por la de la Covid. Si le preguntas por las otras vacunas, ahora tampoco las considera seguras, pero el caso es por la vacuna del Covid", afirma.

Motivos de la defensa para que la madre no confíe en la vacuna

Cuando desde El Español le preguntan al abogado defensor sobre las motivaciones que hacen dudar a Cristina de la seguridad de la vacuna contra el covid, él argumenta que "Cristina tiene amigas que están con miocarditis, a otra le han abierto la cabeza con un trombo… Tiene gente a la que le han jodido la vida y ella no quiere que experimenten con sus hijos".

Además de defender el punto de vista de la madre para esta entrevista, asegura que el padre de los niños es muy autoritario. "El padre deja a los niños que se duchen cinco minutos y les corta el agua… En fin… El padre… Le hace cosas a los niños fuertes… Lo que pasa que no se demostró en su día y se tenía que haber denunciado". Y añade, "si no hubiera querido vacunar a los niños no estaríamos en esta situación".