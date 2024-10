Un sevillano cuenta lo incómodo que se siente en su propia ciudad: “En Madrid me puedo poner cualquier cosa”

En cada lugar, hay una serie de costumbres, expresiones o formas de ver las cosas que difieren entre sí. Precisamente, ahí se encuentra la riqueza de descubrir nuevos pueblos y ciudades. Sin embargo, esto puede llevar a veces a contrastes que no siempre resultan tan alentadores. Uno de ellos es el que ha querido compartir el tiktoker sevillano especializado en moda y estilo, Alfonso López de la Vieja (@dlavieja).

Residente en Madrid, el joven ha manifestado su inquietud sobre “cómo te mira la sociedad según la ciudad en la que estés”. De esta forma, el andaluz comienza a relatar su experiencia personal. “Por ejemplo, en Madrid me puedo poner cualquier cosa, cualquier outfit, que todas las miradas que hay, o la mayoría, son normales, o de que les gusta el outfit o neutras”, afirma De la Vieja. “Muy pocas son malas o negativas”.

“En Sevilla es todo lo contrario a Madrid”

Sin embargo, su percepción en la capital hispalense dista bastante de la experimentada en la urbe madrileña. Asegura entonces que llegar a Sevilla se convierte “literalmente en todo lo contrario”.

“He bajado al centro, a dar una vuelta, llevaba puesto este outfit y todas las miradas eran de incomodidad”, cuenta el influencer de moda, mostrando su look moderno de jersey negro sobre camisa azul y pantalones anchos, con gorra y gafas de sol. En la misma línea, prosigue, “se sabe cuando alguien te mira de una manera buena y de una manera no tan buena”.

Por último, el sevillano manifiesta que siente “coraje de que esto siga pasando”. Así, la diferencia que observa entre ambas ciudades se convierte en un punto a favor para que De la Vieja prefiera vivir en la capital de España. “En Madrid no tengo ningún tipo de incomodidad y gran parte del por qué me he ido allí, es por eso: por salir a la calle y estar tranquilo. Me da coraje tener que irme a otra ciudad para no sentirme incómodo”, concluye.

Las reacciones al vídeo

La publicación del joven sevillano en TikTok cuenta con más de 3.000 “me gusta” y cientos de comentarios en los que otros usuarios de la red social comparten sus impresiones alrededor del debate planteado. “Soy de Sevilla y, siendo sincero, desgraciadamente, esto es totalmente verdad”, afirma @saamvel00.

Algo que también corroboran otros tiktokers. “Confirmo que la gente es así”, añade una; mientras otro extiende un poco más la idea: “Madrid es más cosmopolita y divergente, Sevilla es más tradicional”.

Sin embargo, también hay quien señala que se trata de “un problema de autoestima” o del “individualismo” de la gran ciudad. Como afirma el usuario de TikTok, Juan José Rodríguez, “yo una vez en Madrid ayudé a levantar del suelo a una señora a la que la gente saltaba por encima. Nunca vi eso en Sevilla. Se llama individualismo… y no siempre es bueno”.

Las diferentes formas de vestir entre una ciudad y otra se convierte, para algunos, en un factor determinante. “En el País Vasco, si vas como tú no te van a mirar, pero si vistes como en Sevilla, seguro que sí. Pero es simplemente porque aquí no se viste así”, analiza @isacue.