Estos son los países que nunca cambian la hora (y por qué dicen que duermen mejor)

El segundo cambio horario anual llega, como suele suceder, durante la madrugada del último domingo de octubre; que, en este caso, coincide en la noche del 25 al 26. Será entonces cuando los relojes se atrasen para dar la bienvenida al horario de invierno. Por lo tanto, a las 03:00 serán las 02:00 y ganaremos una hora más de sueño reparador. Ahora bien, lo cierto es que existe un amplio debate sobre esta práctica y son muchos los países que nunca cambian la hora.

Tal y como suele explicarse, la finalidad última de esta acción bianual es la de ajustar las actividades humanas a las horas de luz disponibles para contribuir al ahorro energético. No obstante, el Parlamento Europeo y la Comisión se han pronunciado a favor de eliminar el cambio de hora en un futuro; aunque "todavía no existe una decisión definitiva al respecto", explica el Observatorio Astronómico Nacional.

Países que nunca cambian de hora

Si bien es verdad que todos los países de la Unión Europea siguen esta práctica, de acuerdo a una directiva comunitaria, lo cierto es que existen algunas regiones del continente que no lo hacen. Ejemplo de ello son Islandia, Rusia o Bielorrusia. Ninguno de ellos está sujeto a la normativa y han decidido preservar un horario fijo.

En el caso islandés, la decisión se tomó en el año 1967 y se confirmó con un referéndum décadas después, en 2019. Este país se encuentra en una latitud septentrional, donde la luz solar varía drásticamente entre el verano y el invierno. Precisamente, el gobierno alegó en su momento que cambiar la hora no afectaría significativamente a la experiencia de luz diurna, debido al fenómeno natural extremo que vive al respecto.

Por su parte, Rusia abandonó en 2011 el cambio de hora y decidió mantener durante todo el año el horario de invierno. Esta es la misma premisa que decidió seguir Bielorrusia, adaptándose a la estabilidad horaria que cada vez gana más adeptos a nivel global. Entre las razones para continuar por este camino, se encuentran los problemas de salud asociados, los desajustes sociales y económicos, y la simplificación general, ya sea para facilitar las comunicaciones, el turismo o las actividades cotidianas.

Finalmente, alrededor del mundo existen numerosos países que tampoco cambian la hora, como son Japón y una buena parte de China, Nueva Zelanda, Australia, Chile, Paraguay y, en el caso de África, Egipto es el único país que sí ajusta los relojes dos veces al año.

¿Por qué los países que no cambian la hora dicen que duermen mejor?

Realmente, no se puede establecer que todos los países ajenos al cambio horario duerman mejor, pero sí es verdad que algunos estudios apuntan a posibles trastornos del sueño asociados a esta práctica. Como explican desde el Instituto del Sueño, esto se debe a la "alteración del ritmo circadiano". Es decir, "el reloj interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia, así como otras funciones biológicas esenciales".

Teniendo esto encuenta, ¿qué "desajustes" puede provocar el simple hecho de atrasar o adelantar una hora? "Insomnio, somnolencia diurna o despertares nocturnos" son los síntomas más comunes que puede experimentar la población. Sin embargo, "el impacto del cambio de hora no se limita solo al sueño", prosigue la institución. "Diversos estudios han demostrado que este ajuste puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares; y puede agravar síntomas depresivos o aumentar los niveles de ansiedad, especialmente en personas sensibles a las variaciones lumínicas".

Por todo ello, el debate alrededor del cambio horario continúa y, en España, el Consejo de Ministros aprobó en 2018 la constitución de una Comisión de expertos para valorar la posibilidad de eliminar o continuar con esta práctica. Un año después, el informe preliminar propuso "no producir ningún cambio precipitado en los husos horarios, mientras no exista un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgo y oportunidades que comporta"