No estamos en martes y 13, pero vamos a hablar de supersticiones, esos rituales o hechos no objetivos que dan buena o mala suerte según lo interprete cada uno. Cada persona, cada país, cada cultura. La objetividad nos marca que la suerte hay que buscarla. Tenemos que trabajar para conseguir nuestros sueños y pensar siempre de forma positiva, sin dejar de ser realistas, pero en cada país hay diferentes supersticiones y rituales, tanto positivos como negativos. Y España es uno de los países europeos más supersticiosos, con hasta un 60% de la población reconociendo que tiene algún tipo de manía o superstición. No llegamos al punto extremo de países como India, Japón, Corea, China, Egipto o Haití, pero sí creemos bastante en eso del mal fario si tenemos ciertos comportamientos o buscamos la buena fortuna realizando acciones que escapan de la lógica pero potencia nuestras esperanzas. Estas son algunas de las supersticiones más famosas de España.

Cosas que dan buena suerte

Apagar las velas de una tarta de cumpleaños de una vez.

Cruzar los dedos.

Encontrar un trébol de cuatro hojas . Tréboles de tres hojas hay muchos. Encontrar un trébol de cuatro hojas es algo único y excepcional.

. Tréboles de tres hojas hay muchos. Encontrar un trébol de cuatro hojas es algo único y excepcional. Lanzar arroz a los novios el día de su boda . Esto es algo tradicional, que en algunos casos los menos supersticiosos ya están renunciando a ello, con el confeti o los pétalos sustituyendo al arroz a la salida de la ceremonia. También se supone que da buena suerte que el día de la boda las novias lleven algo prestado, algo viejo y algo nuevo .

. Esto es algo tradicional, que en algunos casos los menos supersticiosos ya están renunciando a ello, con el confeti o los pétalos sustituyendo al arroz a la salida de la ceremonia. También se supone que da buena suerte que el día de la boda las novias lleven . Tocar madera.

Tirar monedas a un pozo o a una fuente sin mirar donde cae. Típico en los viajes a Roma en la Fonta di Trevi, por ejemplo. Se calcula que la recaudación de todas las monedas lanzadas en fuentes, pozos o cualquier otro lugar turístico por todo el planeta puede superar los 10 millones de euros.

Típico en los viajes a Roma en la Fonta di Trevi, por ejemplo. Se calcula que la recaudación de todas las monedas lanzadas en fuentes, pozos o cualquier otro lugar turístico por todo el planeta puede superar los 10 millones de euros. Tocar la barriga de una embarazada.

Se calcula que la recaudación de todas las monedas lanzadas en fuentes, pozos o cualquier otro lugar turístico por todo el planeta puede superar los 10 millones de euros

Cosas que dan mala suerte

Pasar por debajo de una escalera.

Cruzarse con un gato negro.

Romper un espejo. La superstición dictamina que si rompes un espejo tendrás siete años de mala suerte.

La superstición dictamina que si rompes un espejo tendrás siete años de mala suerte