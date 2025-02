Taylor Swift recibe abucheos en el Super Bowl 2025 y Trump lo celebra: "MAGA no perdona"

La LIX edición del Super Bowl, que enfrentó a los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, no solo dejó en evidencia la intensa rivalidad deportiva, sino que también se convirtió en el escenario de un incómodo momento para la superestrella de la música Taylor Swift. La cantante, de 35 años, fue abucheada por una parte del público cuando apareció en las pantallas del estadio, un hecho que no pasó desapercibido y que incluso fue celebrado por el presidente Donald Trump en sus redes sociales.

Swift, quien asistió al evento para apoyar a su pareja, el jugador de los Chiefs Travis Kelce, se convirtió en uno de los focos de atención durante la noche. Sin embargo, su presencia no fue recibida con el mismo entusiasmo que en ocasiones anteriores. La artista, conocida por ser una fanática declarada de los Eagles antes de su relación con Kelce, fue vista en el pasado vistiendo la indumentaria del equipo de Filadelfia, lo que generó malestar entre los aficionados locales. Cuando las cámaras la enfocaron, un fuerte abucheo resonó en las gradas, sorprendiendo a la intérprete y a muchos espectadores, a lo que la artista, confusa, respondió diciendo "¿Qué está pasando?".

El Caesars Superdome, famoso por su lujo y capacidad para albergar más de 160 suites exclusivas, fue testigo de este incómodo episodio. Según medios estadounidenses, Swift disfrutó del partido desde una de las suites más exclusivas, con un costo cercano a los 3 millones de dólares, que ofrecen vistas privilegiadas al campo y servicios de catering personalizado. A pesar de la comodidad y el lujo, la noche no fue del todo agradable para la cantante.

El expresidente Donald Trump no tardó en referirse al incidente. A través de su plataforma Truth Social, Trump afirmó que sus seguidores, conocidos como el movimiento MAGA ("Make America Great Again"), fueron los responsables de los abucheos. "La única que tuvo una noche peor que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift", escribió el magnate. "Salió del estadio abucheada. ¡MAGA no perdona!", añadió, en un claro mensaje dirigido a la artista, quien durante la última campaña electoral mostró su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, rival política de Trump.

Por su parte, Travis Kelce, quien se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la NFL, expresó esta semana que era un "gran honor" que Trump asistiera al partido, marcando un hito al ser el primer expresidente en presenciar un Super Bowl en persona. Sin embargo, la noche estuvo lejos de ser perfecta para la pareja, ya que los Chiefs no lograron imponerse ante los Eagles.