Taylor Swift recupera los derechos de sus primeros seis álbumes

Taylor Swift ha comprado los masters de sus seis primeros álbumes, logrando el control sobre todo su catálogo musical por primera vez. "Casi dejé de pensar que podría suceder, después de 20 años", escribió en una carta a sus fans. "Pero todo eso ya es cosa del pasado. Toda la música que he creado... ahora me pertenece... a mí".

Originalmente, Swift perdió los derechos en 2019 cuando su primera discográfica, Big Machine, los vendió al ejecutivo musical Scooter Braun. La artista describió esta venta como su "peor escenario posible" y afirmó que no se le dio la oportunidad de comprar su trabajo directamente, sino de "ganar" un álbum por cada nuevo disco que grabara para el sello. Sus álbumes posteriores, desde 'Lover' (2019) en adelante, fueron publicados con Republic, manteniendo Swift los derechos de los masters.

Braun, quien en su momento fue mánager de Kanye West (artista que atacó repetidamente a Swift tras la famosa interrupción en los premios VMA de 2009), vendió los masters a la firma de capital privado Shamrock Capital en noviembre de 2020 por una cantidad que se estima en 300 millones de dólares.

Un acuerdo histórico para la industria musical

En una carta publicada hoy, Swift ha revelado que compró sus masters a Shamrock, junto con sus vídeos, películas de conciertos, arte de álbumes, fotografías y canciones inéditas. Según fuentes cercanas, los rumores que situaban el coste entre 600 millones y 1.000 millones de dólares son excesivamente elevados.

Como era habitual en los contratos discográficos de la época, el acuerdo de Swift con Big Machine significaba que ellos poseían sus grabaciones maestras. En su carta, escribió: "Todo lo que siempre he querido era la oportunidad de trabajar lo suficientemente duro para algún día poder comprar mi música por completo, sin ataduras, sin asociaciones, con plena autonomía".

"Estaré eternamente agradecida a todos en Shamrock Capital por ser los primeros en ofrecerme esto. La forma en que han manejado cada interacción ha sido honesta, justa y respetuosa. Para ellos fue un negocio, pero realmente sentí que vieron lo que significaba para mí: mis recuerdos, mi sudor, mi letra y décadas de sueños", añadió Swift.

El proyecto de regrabación que revolucionó la industria

Para recuperar el control sobre su catálogo tras la venta original a Braun —y devaluar su inversión—, Swift emprendió un proyecto para regrabar los seis álbumes, etiquetando cada uno como "(Taylor's Version)" y añadiendo temas "From the Vault" de las sesiones de composición originales que no habían sido incluidos en los álbumes iniciales.

Entre 2021 y 2023, la artista regrabó sus álbumes 'Fearless' (originalmente lanzado en 2008), 'Red' (2012), 'Speak Now' (2010) y '1989' (2014). Como compositora principal, tiene derecho a regrabar el material y bloquear cualquier uso de las grabaciones originales.

'Reputation' y su álbum debut homónimo de 2006 son los únicos que quedaban por regrabar. Los fans han estado especulando sobre sus posibles fechas de lanzamiento durante años, fijándose en los colores de su ropa y lo que perciben como pistas en sus limitadas publicaciones en redes sociales.

¿Qué pasará con las regrabaciones pendientes?

Ahora que Swift ha readquirido sus masters, hay menos motivos para continuar con las regrabaciones. "Sé lo que estáis pensando. ¿Qué pasa con Rep TV?", escribió, refiriéndose a 'Reputation' por su apodo entre fans. "Con total transparencia: ni siquiera he regrabado un cuarto del álbum. 'Reputation' fue tan específico de ese momento de mi vida que seguía llegando a un punto muerto cuando intentaba rehacerlo".

'Reputation' —que Swift describió recientemente como "un momento gótico-punk de rabia femenina por ser manipulada por toda una estructura social"— nació en una época en que su imagen pública se había deteriorado tras una disputa con Kanye West y acusaciones de sobreexposición.

La cantante confirmó que sí ha regrabado su álbum debut: "Realmente me encanta cómo suena ahora. Estos dos álbumes todavía pueden tener sus momentos para resurgir cuando sea el momento adecuado, si es algo que os entusiasmaría. Pero si sucede, no será desde un lugar de tristeza y anhelo por lo que desearía haber tenido. Ahora será simplemente una celebración".

Un catálogo que batió récords de ventas

Las cuatro regrabaciones anteriores rompieron récords comerciales para Swift: solo en Reino Unido, '1989 (Taylor's Version)' registró 184.000 reproducciones y ventas combinadas en su primera semana, superando las 90.000 del original una década antes.

Entre las regrabaciones, Swift ha lanzado cuatro álbumes originales desde 2020: los discos hermanos del confinamiento 'Folklore' y 'Evermore' (2020), así como 'Midnights' (2022) y 'The Tortured Poets Department' (2024).

Su monumentalmente exitoso catálogo fue presentado en su gira Eras, que recorrió el mundo entre 2023 y 2024, convirtiéndose en la primera gira en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación, alcanzando finalmente más de 2.000 millones en total.

Swift concluyó su carta haciendo referencia a las conversaciones sobre los derechos de los artistas que su saga ha iniciado en la industria. Actualmente, es mucho más común, especialmente para jóvenes artistas femeninas, poseer sus masters de lo que era para la adolescente Swift en 2006.

"Cada vez que un nuevo artista me dice que negoció para ser propietario de sus grabaciones maestras en su contrato discográfico gracias a esta lucha, recuerdo lo importante que fue que todo esto sucediera. Gracias por interesaros por algo que antes se consideraba demasiado centrado en la industria para una discusión amplia. Nunca sabréis cuánto significa para mí que os importara. Cada pequeño detalle contó y nos llevó hasta aquí".