Aún estás a tiempo de evitar darte un atracón de estudiar para los exámenes, apunta estas claves

Junio suele ser el mes definitivo para millones de estudiantes en España. Son semanas de exámenes finales, de citas trascendentales, en muchos casos, para alcanzar determinadas metas académicas, y los libros, tablets y ordenadores echan humo estudiando, analizando y repasando.

Está claro que cada maestrillo tiene su librillo, pero el método de estudio era, es y seguirá siendo la base para tener éxito. Estudiar progresivamente, de manera continua, o estudiar en el último momento. Esa es la cuestión. La convocatoria ordinaria de la PEvAU en Andalucía, por ejemplo, se llevará a cabo en los días 13, 14 y 15 de junio de 2023, así como las oposiciones de Educación en Andalucía (18 de junio).

A muchos, seguramente, les ha pillado el toro, pero aún están a tiempo de evitar darse un atracón de estudiar para los exámenes. Os explicamos cómo.

Los atracones de estudio agotan al estudiante innecesariamente y le restan productividad

Hay pequeños aspectos a los que, precisamente, por ser pequeños, no le damos tanta importancia dentro de nuestro estudio. Nada de postergar el estudio. Es necesario darle continuidad. Aunque tengamos otro tipo de compromisos todos los días hay que estudiar algo desde hoy hasta la fecha de los exámenes. No vale con ponerse uno o dos días antes a acumular conocimiento como un loco.

Los atracones de estudios agotan al estudiante innecesariamente. No es lo mismo sentarse a estudiar 10 horas que estar asimilando conceptos durante 10 horas. Y es que la mente no puede presentar atención natural más allá de la media hora. Es necesario incorporar hábitos y los hábitos se incorporan haciendo pequeñas cosas todos los días. No grandes esfuerzos puntuales, sino pequeños esfuerzos todos los días.

Organización y descanso

La mayoría de métodos de estudio efectivos apuntan al descanso como factor diferencial. Cuanto más se descanse, más efectivos serán los momentos de estudio. Hacer sesiones cortas de estudio (40-45 minutos) intercalando descansos (15-20 minutos).

En la organización está el 50% del éxito en los exámenes. Si no se hace es posible que terminemos abandonando las cosas que habíamos empezado con entusiasmo, únicamente por no cambiar rutinas y dejarnos atrapar por los malos pensamientos, ansiedad, nervios, inseguridad...

Hay que trabajar con la realidad y planificarse en base a ella, siempre con buena actitud

Por último, está bien estudiar lo máximo posible para un examen, pero a veces con saber los conceptos esenciales de las cosas es más que suficiente, tanto para aprobar como para adquirir el conocimiento necesario que tengamos que aplicar en un futuro académico/laboral. Hay que trabajar con la realidad. Muchas veces no tenemos tiempo ni energía suficiente para hacerlo como queremos, pero sí para hacerlo de una forma satisfactoria. Toca planificarse en base a eso y, lo más importante, hacerlo con una buena actitud.