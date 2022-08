¿Cuánto tiempo tarda en llegar una multa por radar de velocidad de la DGT?

Con la llegada del verano y de las vacaciones asistimos al habitual aumento del número de desplazamientos por carretera. La operación salida del verano suele conllevar una concentración de millones de conductores que realizan viajes de largo recorrido por las carreteras españolas, y con ello, también, un incremento de los accidentes y siniestros viales. Por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica siempre su vigilancia en esta época del año.

En este sentido, en una época en la que proliferan los viajes largos, es muy común que los conductores se despisten o no presten la suficiente atención a la carretera y, de repente, se encuentren con un radar de velocidad. El efecto inmediato del piloto es mirar la velocidad a la que se circula y, ahí, es cuando en muchas ocasiones surge la duda: ¿habrá saltado el radar?, ¿llegará la multa?, ¿durante cuánto tiempo debe mirar el buzón?

Y es que la mayoría de sanciones por infracciones como circular bajo los efectos del alcohol o conducir hablando con el móvil se notifican al instante. A partir de este momento, el conductor puede pagar la sanción para beneficiarse del 50 por ciento de descuento o presentar alegaciones. Pero las multas por exceso de velocidad, sobre todo cuando se trata de radares fijos o de tramo, no se suelen notificar al momento.

De media, la notificación de las multas de la DGT suele tardar entre una y tres semanas en llegar a casa del infractor. Si se cumple más de un mes desde que crees que cometiste la irregularidad, se podría estimar que lo más normal es que no tengas multas: o no pasaste tan rápido como pensabas, o el margen de error del radar y del velocímetro han provocado que no seas merecedor de sanción.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el plazo de prescripción de las infracciones leves es de tres meses y las graves o muy graves, de seis meses. Por lo tanto, si transcurridos seis meses no recibes la notificación, puedes estar seguro de que no tendrás que hacer frente a ninguna multa, ya sea porque no has cometido infracción alguna o porque ha prescrito.

También es bueno conocer, eso sí, que existen maneras de saber de forma rápida y casi inmediata si tienes una multa de tráfico. La DGT, por ejemplo, pone a disposición en su página web la Dirección Electrónica Vial (DEV), a la que se accede a través de la Sede Electrónica de la DGT y, con certificado digital, se notifican las sanciones de forma telemática e inmediata a los usuarios. Además, dándote de alta en la nueva aplicación miDGT, podrás incluso desde el móvil ver si tienes multas e incluso pagarlas con tarjeta de crédito.