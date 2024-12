Un 'tiktoker' cuenta su experiencia al salir de noche por Sevilla: "Es asqueroso"

Cuando llega el fin de semana, lo que más apetece es relajarse y disfrutar. Se trata de un momento perfecto para desconectar de las obligaciones diarias y muchas personas lo aprovechan para conocer de cerca los entresijos de la noche sevillana. Sin embargo, salir de fiesta no es igual para todo el mundo y hay quien considera que, en el caso de Sevilla, podría mejorar.

Esto es lo que ha expuesto Manu Román, un tiktoker sevillano que acumula en la red social más de 400.000 seguidores. “¿Alguien me puede explicar por qué es tan asqueroso salir en Sevilla a tomar algo o a dar una vuelta?”, comienza planteando a los demás usuarios sobre la necesidad de llevar una determinada indumentaria para entrar a un local.

Salir en Sevilla: “Es que siempre hay algún problema”

“No entiendo lo de arreglarse para ir a discotecas cuando lo que quieres es bailar”, comenta el joven. Algo que, en su opinión, alcanza un nivel más alto en la capital hispalense. “Es que en Sevilla es asqueroso, tío”, prosigue. “Los porteros se ven con la autoridad de decirte: ‘Tú vas con pinta de mora, a tu casa, tú no entras’”.

Además, Manu Román también incide en los rigurosos criterios de edad para entrar en estos espacios de ocio. “Es que es para mayores de 25, ¿tú cuántos tienes?, ¿24?, ¡A tu casa!”. Ante esto, el creador de contenido concluye: “En Sevilla es que se te quitan las ganas de todo”.

“Siempre suelo quedarme a parte de las polémicas y demás, pero es que en Sevilla cansa”, aclara Román. “Venimos todo el equipo a pasárnoslo bien y siempre, siempre, siempre que vamos por Sevilla hay algún problema”. Este es, precisamente, el motivo por que el tiktoker asegura haberle “cogido tirria a salir”. Una queja que envía especialmente hacia el colectivo de los porteros que, en su opinión, “se creen los reyes del mundo”.

Las opiniones de los usuarios

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y miles de personas comparten sus impresiones sobre este asunto. “Como sevillana confirmo 100% que es así. Da fatiga salir por Sevilla”, comenta una usuaria y no es la única. “Soy de Sevilla y no puedo estar más de acuerdo. Te quitan las ganas” o “30 palos y sigo sin saber con seguridad si voy a entrar a los sitios, da bastante pereza”, son algunas de las opiniones más compartidas. Además, tampoco ha faltado el humor. “De Sevilla puedes salir dirección Málaga, Cádiz, Madrid… y todo por autovía, muy cómodo”.

Del mismo modo, algunos añaden otras ciudades al mismo saco: “No es solo Sevilla, amigo. En casi toda España los porteros se creen los dueños de las discotecas. Supongo que los dueños no saben que están limitando la entrada de consumidores a sus negocios”, sostiene Salvador Silva. Mientras tanto, otros se muestran satisfechos con la situación actual: “Llevo viviendo en Sevilla más de ocho años y no puedo estar más contento”, afirma uno de los usuarios.

Por último, entre los comentarios, se encuentra también la versión de un portero de discoteca: “He trabajado de portero y muchos de mis amigos también, en Sevilla, y en muchas ocasiones te obligan a echar para atrás a gente que no quieres, pero es tu trabajo”.