Un estudio reciente liderado por el prestigioso epidemiólogo británico Tim Spector ha desvelado que el consumo regular de café reduce significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esta revelación contradice directamente las creencias populares que dominaron la década de los 80, cuando esta bebida era considerada potencialmente peligrosa para la salud cardíaca. Según declaró Spector en una entrevista con The Telegraph, la investigación científica actual demuestra que los consumidores habituales de café presentan un 15% menos de probabilidades de desarrollar problemas cardíacos.

Los beneficios se extienden tanto a las variedades con cafeína como a las descafeinadas, desmontando otro mito largamente sostenido. Las propiedades saludables del café no dependen exclusivamente de su contenido de cafeína, sino de los numerosos compuestos bioactivos presentes en esta bebida tan arraigada en la cultura española, donde más del 63% de la población consume al menos una taza diaria, según datos del Centro de Investigación Nutricional publicados a principios de 2025.

El estudio, que ha analizado patrones de consumo durante más de una década, revela que la cantidad óptima se sitúa entre dos y cuatro tazas diarias, aunque Spector enfatiza que esta dosis debe adaptarse a la sensibilidad individual de cada persona. Este descubrimiento podría tener importantes implicaciones para las recomendaciones dietéticas en España, donde el consumo per cápita supera los 4,5 kg de café anuales.

Beneficios para la microbiota intestinal

Uno de los hallazgos más sorprendentes de la investigación de Spector revela que una simple taza de café filtrado aporta aproximadamente 1,5 gramos de fibra soluble, equivalente al contenido de una mandarina. Este aporte resulta fundamental para nutrir a los microorganismos intestinales, favoreciendo el equilibrio del ecosistema digestivo. "Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores", afirma categóricamente el epidemiólogo, relacionando esta mayor diversidad con indicadores de mejor salud general.

Particularmente interesante resulta el descubrimiento sobre la bacteria Lawsonibacter, cuya presencia aumenta significativamente en los intestinos de quienes consumen café regularmente. Este microorganismo, identificado recientemente por investigadores españoles de la Universidad de Granada en 2023, parece prosperar gracias a los componentes específicos del café, generando a su vez metabolitos que contribuyen a regular la respuesta inflamatoria del organismo.

El papel crucial de los polifenoles

Según explica Spector, gran parte de los beneficios del café provienen de su elevado contenido en polifenoles, compuestos antioxidantes que combaten la inflamación y el estrés oxidativo a nivel celular. Un estudio publicado en la revista Nutrients en enero de 2025 determinó que una taza estándar de café contiene entre 200 y 550 mg de polifenoles, convirtiendo a esta bebida en una de las fuentes más accesibles de estos compuestos protectores.

Es importante señalar que, aunque añadir leche puede reducir ligeramente la concentración de estos antioxidantes, el café con leche sigue aportando beneficios significativos para la salud intestinal. De hecho, la combinación puede favorecer la absorción de ciertos nutrientes, según han demostrado investigaciones recientes realizadas en España por el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales.

Efectos a corto y largo plazo

Los beneficios del consumo de café se manifiestan tanto inmediatamente como a lo largo del tiempo. A corto plazo, los consumidores experimentan mayor concentración y mejor estado de ánimo, además de un incremento energético que puede optimizar el rendimiento cognitivo. Un estudio realizado en 2024 por la Universidad Complutense de Madrid demostró que los estudiantes que consumían café moderadamente mejoraban un 23% sus resultados en pruebas de memoria y concentración.

Las ventajas a largo plazo resultan aún más impresionantes. Las investigaciones citadas por Spector vinculan el consumo habitual de café con una disminución en el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. En España, donde estas patologías afectan a más de 1,2 millones de personas según datos del Ministerio de Sanidad para 2025, estas conclusiones adquieren especial relevancia para las políticas de prevención en salud pública.

Adicionalmente, diversos estudios epidemiológicos han observado una correlación entre el consumo regular de café y la reducción de la incidencia de ciertos tipos de cáncer, particularmente el hepático y el de mama. Un metaanálisis publicado en febrero de 2025 que revisó datos de más de 2,3 millones de personas en todo el mundo, encontró que quienes bebían tres tazas diarias presentaban un 29% menos de riesgo de desarrollar cáncer de hígado.

El café como parte de un estilo de vida saludable

Spector sitúa al café entre las bebidas más saludables disponibles, junto con el té verde y el matcha. Sin embargo, los expertos en nutrición españoles recomiendan integrarlo en un patrón alimentario equilibrado, como el característico de la dieta mediterránea. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria publicó en marzo de 2025 una guía que incluye el café como complemento beneficioso dentro de un estilo de vida saludable.

Es importante destacar que, aunque los beneficios son evidentes, el consumo debe adaptarse a las características individuales de cada persona. Factores como la sensibilidad a la cafeína, problemas de sueño preexistentes o ciertas condiciones médicas pueden requerir moderación o incluso evitar su consumo. Los especialistas recomiendan evaluar la respuesta personal y, en caso de duda, consultar con un profesional sanitario.

En conclusión, la evidencia científica actual desmiente categóricamente los mitos negativos sobre el café que predominaron durante décadas. Esta bebida representa un aliado potencial para la salud física y mental, aportando beneficios que van desde la protección cardiovascular hasta el fortalecimiento de la microbiota intestinal y la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Un simple placer cotidiano que, según demuestra la ciencia, contribuye significativamente a nuestro bienestar integral.