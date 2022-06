La campaña de la Declaración de la Renta arrancó el pasado 6 de abril para las declaraciones que se presentaban por Internet. Miles de españoles que ya habían realizado alguna simulación de su borrador o intuían que podía salirle a devolver se apresuraron a presentar las suyas y que Hacienda cumpliera con ellos como es debido (pueden tardar hasta 6 meses, pero muchos contribuyentes lo están recibiendo en los últimos años a pocos días haber presentado las declaraciones pertinentes). Sin embargo, también existen casos en los que lo que toca es cumplir con Hacienda y pagar para compensar el IRPF. ¿Cuáles son los plazos para pagar la declaración de la renta? ¿En cuántos plazos puedes pagar el IRPF? Aquí os explicamos todo sobre el pago de la Declaración de la Renta

Junto con el IVA, el IRPF es el principal impuesto en nivel de recaudación para la Agencia Tributaria Española. El impuesto que deben pagar todas las personas físicas que residen en España por todas las rentas que han obtenido a lo largo del año y saber al detalle cuándo cobra Hacienda la declaración de la renta puede evitarnos múltiples inconvenientes

Saber al detalle cuándo cobra Hacienda la declaración de la renta puede evitarnos múltiples inconvenientes

Lo primero, y más importante, que hay que saber es que el pago de la Declaración de la Renta es un pago ineludible para todo contribuyente y en caso de no cumplir con dicha obligación podemos ser sancionados con fuertes multas y otras penalizaciones que pueden llegar a prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cantidad no pagada si dejamos de pagar a Hacienda una deuda de 120.000€ o más.

Una vez concienciados de que, en caso de tener que pagar hay que pasar por caja, lo siguiente es conocer que ese pago se puede realizar de una vez o en varios pagos: Quienes optan por un pago único deben realizarlo entre el día de la presentación del documento y el 30 de junio de este 2022, cuando termina la campaña de rentas y Hacienda cobra a estos contribuyentes la cantidad estipulada.

Sin embargo, para aquellos que tienen que realizar un pago alto que en ocasiones no pueden asumir directamente se ofrece la posibilidad de dividir este abono en dos veces y pagar el 60% del importe el 30 de junio y el 40% restante el 5 de noviembre.

Cómo aplazar el pago de la Declaración de la Renta

La última alternativa, menos conocida, es la posibilidad de aplazar el pago de la Declaración de la Renta. Esto se produce cuando nuestra economía está tan dañada que no podemos hacer frente ni al primer pago el 30 de junio. En este caso debemos solicitar el aplazamiento a Hacienda (presentando garantías de pago si la deuda supera los 30.000 euros) y que te lo conceda para que no empiece a contar el tiempo de retraso, demoras, sobrecostes y penalizaciones. Si no se concede el permiso, la penalización empezará contar transcurrido un mes de la notificación. Y a partir de ahí tu deuda comenzará a crecer hasta que termine de abonarse al completo.