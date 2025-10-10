Los turrones de Suchard hacen su propia 'Lotería de Navidad' y reparten más de 100.000 euros en premios

Aunque todavía estamos en la primera quincena de octubre, la magia de la Navidad comienza a asomarse por el horizonte. Cada vez más cerca, uno de sus grandes símbolos llega con una nueva manera de celebrarla. Se trata del tradicional turrón de Suchard que, a través de una nueva activación on pack, presenta su propia 'Lotería de Navidad'.

Perteneciente a la icónica firma de Mondelēz International, este característico chocolate es casi un emblema, una parte indisoluble de la historia emocional de estas fechas; por lo menos, desde hace más de 60 años. Así, ha acompañado a diferentes generaciones, creando grandes momentos compartidos. Los dulces navideños, como el turrón, los polvorones o el Roscón de Reyes, son un clásico de estas celebraciones; y, a medida que llegan a los supermercados, se presentan también oportunidades como el Sorteo Navideño de Suchard.

Gran Sorteo de Navidad de Suchard

Según explica la propia marca, "cada tableta es diferente; y cada envoltorio se convierte en una participación directa al sorteo". En total, hay 100.000 números distribuidos en 68 series y cada uno de ellos es exclusivo. "Esta acción se transforma en una invitación a compartir, celebrar y mantener viva la magia de la Navidad".

Para el desarrollo de esta campaña, Suchard ha contado con la colaboración del equipo de Brands Innovation de HP Industrial, liderado por Abel Sánchez-Hermosilla. Se trata de un conjunto de expertos en personalización y tecnología de impresión digital. Así, se ha podido convertir cada envoltorio "en una muestra tangible de la creatividad y el compromiso de la marca por seguir evolucionando sin perder su esencia".

"La Navidad siempre ha tenido un significado muy especial para nosotros", comenta Olaya González León, Brand Manager Seasonals. "En Suchard creemos que la Navidad no se trata solo de compartir turrón, sino de compartir momentos. Este año queremos que cada tableta se convierta en una ilusión compartida, una historia que une a familias y amigos".

¿Cuándo se realiza el Sorteo Navideño de Suchard?

El Sorteo Navideño de Suchard se realizará ante notario el próximo 2 de febrero de 2026. Durante esa jornada se otorgará un primer premio de 50.000€ brutos, sin contar con los impuestos al número y serie que coincidan con el ganador; además de 67 segundos premios. Estos últimos serán de 1.000€ brutos cada uno y los paticipantes deberán acreditar la posesión de uno o varios envoltorios originales, cuyo número coincida con el premiado, independientemente de la serie a la que pertenezca.

Ahora bien, el principal objetivo de la firma con esta campaña es "reforzar el papel de Suchard como símbolo de unión y celebración, conectando a quienes, año tras año, eligen su turrón como una parte esencial de las fiestas". Por lo tanto, con la Navidad un poco más cerca, su magia ya se empieza a desprender de las pequeñas cosas, combinando en este caso la tradición del turrón de chocolate y la innovación para crear un nuevo ritual alrededor de estas fiestas.