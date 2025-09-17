Última hora caso Madeleine McCann: Christian Brückner, principal sospechoso de la desaparición de la pequeña, queda en libertad

El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann ha sido puesto en libertad en Alemania este jueves, donde cumplía condena por un delito que no guarda relación con el mediático caso de la niña británica. Christian Brückner, de 48 años, abandonó la prisión de Sehnde, cerca de Hannover, a bordo del vehículo de su abogado, según confirmaron fuentes policiales alemanas, aunque no fue visto directamente en el interior del coche.

El ciudadano alemán había sido condenado por la violación de una mujer anciana en Praia da Luz, Portugal, ocurrida en 2005, mismo lugar donde dos años después desaparecería la pequeña Madeleine. Tras su excarcelación, las autoridades han impuesto medidas de control sobre Brückner, quien deberá llevar una tobillera electrónica que permitirá su monitorización constante durante los próximos meses.

Es importante destacar que, pese a ser señalado por los investigadores como el principal sospechoso en el caso McCann, Christian Brückner nunca ha sido formalmente acusado por ningún delito relacionado con la desaparición de la niña británica, ocurrida hace 18 años. El hombre ha negado sistemáticamente cualquier implicación en los hechos que conmocionaron al mundo en mayo de 2007.

Detalles de la excarcelación y medidas impuestas

Según informaron las autoridades penitenciarias alemanas, la salida de Brückner se produjo siguiendo los protocolos habituales. El sospechoso abandonó las instalaciones de la prisión de Sehnde sin ser visto por los medios de comunicación que aguardaban en el exterior, utilizando el vehículo de su representante legal para evitar el acoso mediático que rodea su figura desde que fue identificado como sospechoso del caso McCann.

La tobillera electrónica que deberá portar forma parte de las condiciones impuestas por la justicia alemana para su libertad. Este dispositivo permitirá a las autoridades controlar sus movimientos y garantizar que cumple con las restricciones establecidas. Fuentes cercanas al caso han confirmado que el dispositivo fue colocado inmediatamente después de su salida de prisión.

"Las medidas de control son estándar en estos casos y buscan garantizar la seguridad pública mientras se respetan los derechos del excarcelado", han señalado fuentes judiciales alemanas que prefieren mantener el anonimato por la sensibilidad del caso.

El principal sospechoso del caso Madeleine McCann / M.G.

El caso Madeleine McCann: 18 años sin respuestas

La desaparición de Madeleine McCann se ha convertido en uno de los casos de personas desaparecidas más mediáticos de la historia reciente. La pequeña, que tenía apenas tres años cuando desapareció, se encontraba durmiendo junto a sus hermanos gemelos en un apartamento vacacional del complejo Ocean Club en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres, Kate y Gerry McCann, cenaban en un restaurante cercano la noche del 3 de mayo de 2007.

Cuando Kate McCann regresó para comprobar el estado de los niños, descubrió que Madeleine había desaparecido, desencadenando una búsqueda internacional que continúa activa hasta nuestros días. Durante estos 18 años, la investigación ha pasado por múltiples fases, teorías y sospechosos, sin que se haya podido esclarecer definitivamente qué ocurrió aquella noche.

En 2020, la fiscalía de Braunschweig (Alemania) identificó a Christian Brückner como principal sospechoso, revelando que el hombre había vivido de forma intermitente en el Algarve portugués entre 1995 y 2007, y que se encontraba en la zona de Praia da Luz en la fecha de la desaparición.

¿Quién es Christian Brückner?

Christian Brückner es un ciudadano alemán con un extenso historial delictivo que incluye condenas por abuso sexual de menores, tráfico de drogas y diversos robos. Nacido en 1976, sus primeros delitos se registraron cuando era apenas un adolescente. Según los registros judiciales, Brückner se trasladó a Portugal a mediados de los años 90, donde trabajó en diversos empleos temporales, principalmente en la industria hotelera y de la restauración.

La condena por la que cumplía pena hasta ahora corresponde a la violación de una turista estadounidense de 72 años en su vivienda de Praia da Luz en 2005, un crimen por el que fue sentenciado a siete años de prisión. Los investigadores establecieron su culpabilidad gracias a pruebas de ADN y testimonios que lo situaban en la escena.

Las autoridades alemanas comenzaron a investigar su posible vinculación con el caso McCann después de que Brückner, supuestamente en estado de embriaguez, se jactara ante un conocido de saber qué había ocurrido con la niña británica. Este testimonio, junto con registros telefónicos que lo situaban cerca del Ocean Club la noche de la desaparición, llevó a los fiscales alemanes a declararlo sospechoso principal en 2020.

Reacciones a la liberación

La noticia de la liberación de Brückner ha generado diversas reacciones tanto en Alemania como en Reino Unido, donde el caso McCann sigue despertando un enorme interés mediático y público. Organizaciones de apoyo a las víctimas han expresado su preocupación, mientras que los representantes legales de Brückner insisten en la inocencia de su cliente respecto al caso de la niña británica.

"Mi cliente ha cumplido su condena por los delitos que se le imputaron y por los que fue juzgado. Respecto al caso McCann, sigue manteniendo su total inocencia y nunca ha sido formalmente acusado por ello", declaró recientemente su abogado en unas breves declaraciones a la prensa alemana.

Por su parte, la familia McCann ha mantenido la discreción que la caracteriza en los últimos años. Kate y Gerry McCann continúan su lucha por encontrar respuestas sobre el paradero de su hija, apoyados por una fundación que lleva el nombre de Madeleine y que ayuda a familias con niños desaparecidos.

Situación actual de la investigación

A pesar de la liberación de Brückner, las autoridades alemanas han confirmado que la investigación sobre su posible implicación en la desaparición de Madeleine McCann continúa abierta. Los fiscales de Braunschweig mantienen que existen indicios suficientes para considerarlo sospechoso, aunque hasta la fecha no han podido reunir las pruebas necesarias para presentar cargos formales.

"La investigación sigue su curso y continuamos trabajando en colaboración con las autoridades portuguesas y británicas", indicó un portavoz de la fiscalía alemana, quien añadió que "el hecho de que haya cumplido condena por otro delito no afecta a nuestras indagaciones sobre el caso McCann".

La Policía Metropolitana de Londres, por su parte, mantiene abierta la llamada Operación Grange, iniciada en 2011 para revisar y continuar la investigación sobre la desaparición de Madeleine, aunque con recursos significativamente reducidos respecto a los primeros años de búsqueda intensiva.

Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Madeleine McCann

¿Quién es el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann?

El principal sospechoso es Christian Brückner, un ciudadano alemán con antecedentes por delitos sexuales que vivía en el Algarve en la época de la desaparición de Madeleine. Actualmente cumple una condena de prisión por la violación de una mujer estadounidense en 2005, también en el sur de Portugal.

¿Qué pruebas existen contra Christian Brückner?

Las autoridades alemanas afirman tener pruebas que vinculan a Brückner con la desaparición de Madeleine, pero hasta ahora no han presentado cargos formales contra él. Los detalles de estas pruebas no han sido revelados públicamente.

¿Qué han encontrado en la nueva búsqueda de pistas en Praia da Luz?

La policía portuguesa y alemana ha llevado a cabo una nueva búsqueda de pistas en una urbanización cercana a Praia da Luz donde Christian Brückner vivió en el pasado. Sin embargo, las autoridades no han revelado los detalles de la operación ni los posibles hallazgos.

¿Cómo ha afectado el caso a la comunidad de Praia da Luz?

La desaparición de Madeleine McCann ha tenido un profundo impacto en la comunidad de Praia da Luz, especialmente entre los residentes británicos que llevan años viviendo en la zona. El caso sigue siendo un tema recurrente y doloroso, y muchos expresan su solidaridad con la familia McCann y su deseo de que se haga justicia.