El viaje del IMSERSO que se agota en horas (y cuesta menos de 150 €)

Comienza la temporada de viajes del Imserso 2025 - 2026 y, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado, el plazo para inscribirse estará abierto a partir del 6 y el 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma. Así, los andaluces que quieran participar podrán hacerlo desde el día 8. Como indica la administración pública, el objetivo último es "fomentar el envejecimiento activo y la promoción de vínculos sociales entre las personas usuarias, además de prevenir la soledad".

Por ese motivo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha introducido este año la tarifa plana de 50 euros para un total de 7.447 plazas destinadas a los pensionistas con menos recursos económicos. En concreto, esta medida se aplica a todos aquellos que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social. Sin embargo, en caso de no ser beneficiario, también existen algunas alternativas de viajes más baratos, incluso por debajo de los 150 euros.

Viajes del Imserso por menos de 150 euros

En este caso, hablamos del Turismo de Escapada a la capitales de provincia, durante cuatro días y tres noches. Si el viaje se realiza en temporada baja, de noviembre a abril, el precio total es de 132,91 euros e incluye media pensión. Eso sí, como indica la página web del Imserso en su previsión de tarifas, el alojamiento supone un coste añadido de 26 euros y habrá que sumar también el transporte.

Aunque estos gastos incrementan un poco el valor final del viaje, se trata de la opción más asequible. El siguiente precio más económico es de 224 euros, en el caso de una estancia de ocho días y siete noches en la zona costera insular de las Islas Canarias o Baleares, sin contar con el transporte. Sea como sea, existe la posibilidad de contar con la mencionada tarifa plana de viajes, siempre que se cumplan los requisitos necesarios para que coste no supere los 50 euros, independientemente del destino.

Cómo reservar los viajes del Imserso

Como indica el Ministerio, los pensionistas podrán reservar su viaje en agencias acreditadas o bien a través de las páginas web adjudicatarias. Así, por ejemplo, en el caso del Turismo de Escapada y los viajes de costa peninsular, la mejor opción es dirigirse a la web de www.turismosocial.es; mientras que, si el destino se encuentra en la costa insular, será mejor acceder a través del siguiente enlace: www.mundicolor.es. Sea como sea, los interesados deberán introducir su DNI y su clave de acreditación.

Ahora bien, ¿cuándo comenzarán los viajes? De acuerdo con la información oficial, los primeros serán los correspondientes al turismo en zonas de costa peninsular, así como también los de escapada y procedencia europea. Todos ellos, saldrán el 19 de octubre. Finalmente, el 22 de octubre arrancarán los de costa insular.

Por otro lado, los viajes del Imserso 2025 - 2026 introducen una novedad con respecto a los años anteriores: para evitar los efectos de la soledad en personas mayores, será posible viajar con animales de compañía, atendiendo siempre a la normativa y a los necesarios cuidados que requieren. De esta forma, se busca poner en valor los beneficios que los animales aportan en la salud de las personas y, muy especialmente, en el bienestar de los mayores.