Un hombre embiste con el carrito donde lleva a su bebé un coche que invadía un paso de cebra en Valencia

Un insólito incidente ocurrió en Valencia cuando un hombre con discapacidad, que empujaba un carrito de bebé, se encontró con un coche invadiendo un paso de peatones. Lejos de rodear el vehículo, decidió arremeter contra él con el propio carrito, en cuyo interior iba un niño.

Tras el impacto, el hombre golpeó el automóvil con una de sus muletas y se encaró con la conductora, a quien lanzó varios improperios en plena vía pública. El suceso, grabado en vídeo por un testigo, ha generado polémica en redes sociales, donde se debate tanto la imprudencia del conductor al bloquear el paso de cebra como la peligrosa reacción del viandante, que puso en riesgo al menor para expresar su enfado.

Las autoridades locales todavía no han informado si se presentarán denuncias relacionadas con el altercado.