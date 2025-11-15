Una joven da a luz en el salón de su casa en Valencia sin saber que estaba embarazada

La joven Olivia Mínguez vivió una experiencia inesperada la madrugada del pasado lunes cuando dio a luz en su casa sin saber que estaba embarazada. Al sentir fuertes molestias, se levantó de la cama y bajó al salón, donde el parto se precipitó antes de que pudieran llegar los servicios sanitarios.

"Me sentía muy mal, con dolores intensos. Avisé a mi pareja y a mi padre para que me llevaran a urgencias, pero no dio tiempo. Mientras los esperaba aquí abajo, nació mi hijo", relata Olivia, quien admite que fue una sorpresa "por todos los lados".

Su pareja y padre del bebé, Aitor Chaves, explica que estaba durmiendo cuando ocurrió todo. Recuerda el momento como un auténtico shock al escuchar los primeros llantos del recién nacido. "Me quedé totalmente en shock porque no me esperaba nada de esto. Fue un momento bonito, aunque al principio te quedas un poco paralizado. Pero después, la verdad, muy felices y contentos de que esté aquí".