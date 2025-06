Roma/El Etna, considerado el mayor volcán activo de Europa y ubicado en la isla italiana de Sicilia, ha registrado una potente erupción con fuertes explosiones, una alta columna de humo y flujos de material piroclástico que descienden por su vertiente sureste. A pesar de la espectacularidad del fenómeno, las autoridades italianas han descartado riesgos para la población al no haber superado el material volcánico un valle situado a 2.800 metros de altitud.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) mantiene bajo vigilancia constante la actividad eruptiva y ha confirmado mediante sus cámaras térmicas la presencia de flujos piroclásticos —mezclas de lava, gases y materiales calientes que se desplazan a ras de suelo—. Según los expertos, estos flujos "probablemente se han producido por el colapso de una parte del cráter sureste", aunque el material incandescente "parece no haber sobrepasado" el Valle del León, zona que suelen atravesar los montañistas durante sus ascensiones.

La primera alerta del observatorio se emitió a las 2:39 de la pasada noche, cuando los instrumentos detectaron "una repentina variación de los parámetros" en el coloso siciliano. Posteriormente, los científicos verificaron actividad de tipo estromboliana —caracterizada por explosiones que liberan una energía relativamente moderada— en el cráter sureste, junto con "un gradual incremento" de la actividad sísmica.

En su último comunicado, el INGV ha informado que la actividad explosiva en el cráter sureste ha evolucionado hacia erupciones de lava, mientras que los temblores volcánicos han alcanzado "valores muy elevados". El espectacular fenómeno ha sido perfectamente visible desde Catania, ciudad cercana que, no obstante, mantiene su aeropuerto en pleno funcionamiento sin restricciones operativas.

Renato Schifani, presidente de la región de Sicilia, ha descartado "por el momento" cualquier amenaza para los habitantes de la zona, basándose en los informes recibidos de Protección Civil. "Según los primeros datos, el material no ha superado el borde del Valle del León y, tal y como me aseguran, no hay peligros para la población", ha manifestado.

A pesar de la aparente seguridad, Salvo Cocina, responsable de Protección Civil siciliana, ha recomendado "la máxima precaución" a los excursionistas, instándoles a "evitar la zona de la cima del volcán", al menos "hasta nuevo aviso" debido a "la potencial evolución del fenómeno".

El Etna, con sus 3.357 metros de altura, constituye uno de los volcanes más activos del planeta y presenta frecuentes episodios eruptivos que, aunque espectaculares, raramente suponen un peligro grave para las poblaciones cercanas gracias a los sistemas de monitorización y alerta temprana implementados en la zona.