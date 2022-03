Un volcán de las Azores 'amenaza' con entrar en erupción

Una nueva amenaza volcánica se cierne esta vez en la isla de las Azores. En esta ocasión, el portal El tiempo informa de un incremento de la alerta debido a que existe la posibilidad cada vez más real de una gran erupción en el volcán situado en São Jorge.

Durante el día de ayer, jueves 24 de marzo, el Centro de Información y Vigilancia Sismovolcánica de las Islas Azores, CIVISA, ha sido encargado de dar el nuevo aviso. Todo ello, tras los sucesivos terremotos que vienen aconteciendo en la isla desde el 19 de marzo. En total, los seísmos se elevan a más de 1.400 durante las últimas semanas, algunos de ellos incluso percibidos por la población de la isla.

Se eleva el aviso a V4 en las Azores

Los diversos seísmos acontecidos en la zona durante el último período han provocado que el sistema de vigilancia del territorio eleve el riesgo de erupción del volcán a V4. Hay que destacar que la escala tiene un máximo de 5, por lo que el riesgo de una erupción es ahora más real que nunca. Aún así, las previsiones apuntan a que no se puede conocer con certeza si se producirá la tan temida erupción en las Azores. Así lo ha confirmado el geólogo Nahúm Méndez: "Se ha elevado el nivel de alerta por prudencia pero es demasiado pronto para hacer ningún tipo de evaluación". En este momento los expertos se encuentran vigilando la evolución de los seísmos y la deformación producida.

🚨 ÚLTIMA HORA⚠️ALERTA VULCÂNICOOFICIAL: O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos #Açores (CIVISA) elevou hoje o nível de alerta vulcânico na ilha de #SãoJorge para V4 (de um total de cinco), o que significa "possibilidade real de #erupção". pic.twitter.com/LA57aZxLdF — Meteo Trás-os-Montes - Portugal (@MeteoTrasMontPT) March 23, 2022

Las Islas Azores son de carácter volcánico y emergen directamente de la dorsal centroatlántica, conviviendo en su zona alrededor de 1.766 volcanes. Nueve de ellos aún se encuentran activos en estos momentos. La última crisis sísmica de las islas tuvo lugar en septiembre de 2005 con más de 40.000 terremotos. São Jorge es una de las nueve islas que conforman el archipiélago de Azores, formando parte del núcleo central junto a Faial, Graciosa, Pico y Terceira; contando con una población de 8.400 habitantes.

Méndez ha añadido que "Para que se produzca la erupción el magma tiene que ascender todavía por la corteza. en estos momentos parece que todavía está relativamente profundo. Y puede que no desemboque finalmente en una erupción". No obstante, como medidas de prevención, las autoridades portuguesas ya han dado luz verde a los mecanismos de emergencia para Velas y Calheta. Actualmente los expertos no pueden predecir qué consecuencias podría tener la erupción en las Azores o cómo podría afectar al país español: "En cuanto su afectación a la Península, es complicado estimarlo. El caso más probable que en una erupción subaérea, sobre la isla, nos pudiese afectar al tráfico aéreo por las cenizas", concluye el experto.