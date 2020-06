También vuelven las estafas: ojo a una falsa promoción de Vueling

El pasado 23 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que podríamos tendríamos temporada turística durante este verano, una noticia deseada y esperada tanto por el sector como por los usuarios tras un duro confinamiento en los meses de atrás debido a la crisis sanitaria por el COVID-19.

Según las palabras de Sánchez: "Habrá temporada turística este verano, con el propósito de reactivar el turismo nacional, por lo que invito a todos los establecimientos, bares, restaurantes y todos los destinos turísticos del país a reanudar su actividad".

Desde ese momento, cada vez son más las personas que han comenzado a organizar sus vacaciones reservando su plaza en hoteles o billetes de avión.

Atentos

Precisamente de aerolíneas va el último caso de phishing, un término informático que alude a un engaño al máximo de víctimas posibles a través de la suplantación de identidad de personas o empresas de confianza.

En ese sentido, la Policía Nacional alertaba estos días, a través de su cuenta de Twitter, sobre un nuevo caso de estafa vinculado con Vueling. Un grupo de cibercriminales se hace pasar por la compañía aérea para explicar que ofertan 35.000 plazas de avión gratis con el siguiente mensaje: "Para que no te quedes sin vacaciones, aprovecha esta fantástica promoción. Todo lo que debes hacer es responder a tres simples preguntas".

El objetivo, está claro, es conseguir los datos personales. Quien quiera acceder a realizar la encuesta, muy fácil de completar, recibirá un aviso de que se ha llevado uno de los premios. Sin embargo, para poder recibirlo, deberá facilitar sus datos personales. Una técnica bastante común utilizada por los estafadores con el fin, insiste la policía, de conseguir datos y usarlos con diversos fines.

¿Cómo saber si es una estafa?

Las autoridades destacan varios factores que pueden permitir identificar el engaño. En primer lugar, Vueling no está regalando plazas de avión y, lo más importante, no lo va a hacer en un futuro. Por ese motivo, y si recibimos una promoción de esta índole, debemos desconfiar.

Asimismo, tampoco nos enlazan con la página oficial de la compañía aérea y el texto en cuestión se encuentra lleno de errores ortográficos. Aunque ya hemos debido de dudar antes, esta es muy buena razón para no facilitar los datos personales.

Si, a pesar de todo, si recibes un mensaje de estas características y no estás muy seguro de si puede ser real o no, la recomendación es buscar en Internet sobre nuestra supuesta oferta o (lo mejor) ponernos en contacto con la aerolínea, siendo la manera más sencilla de estar seguros y no ser víctima de un fraude.