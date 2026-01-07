Andalucía OpenFuture se consolida como referente en innovación y emprendimiento

Andalucía Open Future (AOF), iniciativa de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Digital de Andalucía, y Telefónica junto a socios estratégicos como Promálaga, el Ayuntamiento de Almería y el IMDEEC, ha incorporado a 33 startups a sus hubs en Sevilla (El Cubo), Málaga (La Farola), Almería (El Cable) y Córdoba (El Patio). Tras más de una década, Andalucía Open Future continúa acelerando startups y fortaleciendo el ecosistema emprendedor andaluz.

Telefónica, junto con la Junta de Andalucía, ayuntamientos y otras entidades provinciales, se ha convertido en un actor clave para articular una red de espacios, metodologías y recursos destinados a que las startups andaluzas crezcan, compitan y generen impacto. Estos 33 nuevos proyectos innovadores han sido seleccionados entre más de 100 candidaturas, después de superar un proceso altamente competitivo, lo que refleja el talento y la capacidad de transformación presentes en Andalucía. La sesión inaugural marca el inicio de un programa intensivo de aceleración con una duración de 4+4 meses, basado en evaluación continua y objetivos estratégicos.

Los emprendedores contarán con el apoyo de mentores expertos, formación especializada, oportunidades de networking y acceso a financiación, potenciando así el crecimiento y la consolidación de sus negocios. Las startups que completan el programa se convierten en empresas sólidas, preparadas para competir en mercados globales y escalar sus modelos de negocio con éxito.

Desde 2014, Andalucía Open Future ha recibido más de 1.700 solicitudes, ha acelerado 517 proyectos y ha consolidado 351 empresas, de las cuales más del 40% finalizan el programa facturando y más del 20% ha conseguido inversión. Estas cifras muestran que Andalucía es un referente en innovación y emprendimiento. La colaboración público-privada ha demostrado ser un motor eficaz para dinamizar el tejido empresarial emergente.