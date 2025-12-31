Bankinter se alía con Telefónica para enviar mensajes más seguros

Bankinter y Telefónica han dado un paso decisivo en la protección de las operaciones digitales de los clientes implantando dentro del banco una tecnología líder que refuerza la seguridad en las comunicaciones enviadas por la entidad a sus clientes. Esta tecnología, denominada RCS por sus siglas en inglés (Rich Communication Services) garantiza en todo momento la trazabilidad y autenticidad del emisor, en este caso, el banco, así como la confidencialidad de las comunicaciones gracias a un cifrado de extremo a extremo, lo que evita los casos de fraude basados en suplantación de identidad. En la práctica, en los mensajes que recibe el cliente aparece el logo oficial de Bankinter y la confirmación de la verificación del remitente. Esto aporta seguridad y confianza en cada comunicación.

Se trata de una sustancial mejora en la interacción del banco con sus clientes, especialmente en comunicaciones “críticas”, como la confirmación de transferencias y de pagos online, que exigen confirmación por parte del cliente a través de una autenticación de un solo uso (OTP).