Espacio Movistar pone el ‘kilómetro 0’ de la Navidad en la Gran Vía

Espacio Movistar vuelve a convertirse en el Kilómetro 0 de la Navidad en la Gran Vía de Madrid. Del 20 de diciembre al 5 de enero, el espacio abre sus puertas con más de 2.800 metros cuadrados dedicados a actividades, experiencias y propuestas temáticas para toda la familia.

El programa despliega una amplia oferta de contenidos estrechamente vinculada a las grandes producciones audiovisuales. Movistar Plus+ encabeza la propuesta con estrenos navideños de corte familiar -como ‘Una película de Minecraft’, ‘Los Muertimer’ o ‘Los Futbolísimos 2’-, que se alternan con documentales de naturaleza de BBC Earth, el humor de Leo Harlem y citas musicales exclusivas, destacando el concierto de Dua Lipa en el Albert Hall y el especial ‘Wicked: One Wonderful Night’. La inmersión continúa a través de franquicias icónicas. Coincidiendo con su estreno en Apple TV y Movistar, ‘F1® La Película’ presenta una impresionante réplica del circuito de Silverstone y espacios diseñados para trasladar al público la emoción de la competición. En paralelo, el canal AXN celebra el 30º aniversario del clásico de Sony Pictures, ‘Jumanji’, instalando una recreación a tamaño real del mítico juego.