Espacio Movistar pone el ‘kilómetro 0’ de la Navidad en la Gran Vía

Icónica imagen del ‘Espacio Movistar’ en la Gran Vía madrileña.
Icónica imagen del ‘Espacio Movistar’ en la Gran Vía madrileña. / Maximo Garcia de la Paz

24 de diciembre 2025 - 07:20

Espacio Movistar vuelve a convertirse en el Kilómetro 0 de la Navidad en la Gran Vía de Madrid. Del 20 de diciembre al 5 de enero, el espacio abre sus puertas con más de 2.800 metros cuadrados dedicados a actividades, experiencias y propuestas temáticas para toda la familia.

El programa despliega una amplia oferta de contenidos estrechamente vinculada a las grandes producciones audiovisuales. Movistar Plus+ encabeza la propuesta con estrenos navideños de corte familiar -como ‘Una película de Minecraft’, ‘Los Muertimer’ o ‘Los Futbolísimos 2’-, que se alternan con documentales de naturaleza de BBC Earth, el humor de Leo Harlem y citas musicales exclusivas, destacando el concierto de Dua Lipa en el Albert Hall y el especial ‘Wicked: One Wonderful Night’. La inmersión continúa a través de franquicias icónicas. Coincidiendo con su estreno en Apple TV y Movistar, ‘F1® La Película’ presenta una impresionante réplica del circuito de Silverstone y espacios diseñados para trasladar al público la emoción de la competición. En paralelo, el canal AXN celebra el 30º aniversario del clásico de Sony Pictures, ‘Jumanji’, instalando una recreación a tamaño real del mítico juego.

También te puede interesar

Lo último

stats