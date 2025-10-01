Movistar lanza ‘Swap’, un nuevo servicio que permite tener siempre el último iPhone

Movistar ofrece desde la pasada semana el servicio ‘Swap’, un modelo de renovación de terminales que permite a los clientes convergentes miMovistar cambiar su iPhone cada 24 meses pagando una cuota mensual fija. Además, el modelo es 100% flexible, ya que es el cliente quien decide si cambiar o no de modelo y en qué momento hacerlo (desde el mes 24 al 48).

Disponible tanto para clientes actuales como para nuevos usuarios, Movistar Swap garantiza una experiencia de renovación sencilla, cómoda y completamente adaptada a las necesidades de los clientes, de modo que puedan estar siempre actualizados y disponer de los últimos modelos sin coste adicional. La acción se enmarca en la oferta de dispositivos de Movistar a sus clientes convergentes que permite disponer de un primer dispositivo principal desde 0 € y hasta 4 adicionales. Con Movistar Swap, el cliente puede renovar su iPhone por el modelo más reciente entre el mes 24 y el mes 48, según lo prefiera, y contar con 4 años de garantía para dicho dispositivo. En caso de optar por no renovar, el usuario puede conservar su dispositivo anterior sin ningún inconveniente. Este servicio de cambio de terminal, único en el mercado español, se ofrece a todos los clientes para el dispositivo principal, mientras que para los adicionales, el usuario puede elegir entre el programa actual de miMovistar o el mencionado nuevo modelo Swap.

Entre los modelos disponibles actualmente con Movistar Swap, se encuentran los recientes lanzamientos de Apple, en concreto, iPhone17, iPhone 17 Pro, iPhone Pro Max y iPhone Air.

Movistar prevé además ampliar el modelo de renovación Swap a otras marcas y fabricantes, así como a otras categorías de productos. Borja de Nicolás, director de B2C de Telefónica España, destaca: “Movistar Swap nace de escuchar a nuestros clientes para que siempre sean los más satisfechos del mercado y, en este caso, puedan disfrutar de las novedades tecnológicas sin complicaciones y de una forma flexible”.