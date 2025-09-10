Todas las novedades del iPhone 17: precio, colores y funcionalidades

En la tarde del martes se llevó a cabo en California el esperado Apple Event, donde la gigante tecnológica presentó la nueva flota de dispositivos: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Esta generación llega cargada de innovaciones, y uno de los protagonistas indiscutibles es el iPhone 17, el modelo base que se renueva por completo con grandes novedades.

Cámara: la mayor evolución en años

El iPhone 17 estrena una cámara frontal Center Stage de 18 Mpx con el primer sensor cuadrado en un iPhone. Gracias a su mayor campo de visión y funciones de Encuadre Centrado con IA, permite selfies más naturales, fotos de grupo automáticas y grabación en vídeo 4K HDR con ultraestabilización. Incluso se pueden grabar imágenes simultáneamente con la cámara frontal y trasera gracias a Captura Dual.

En la parte trasera, el smartphone cuenta por primera vez con todas las cámaras de 48 Mpx:

Principal Fusion de 48 Mpx con teleobjetivo de 2 aumentos de calidad óptica .

con teleobjetivo de . Ultra gran angular Fusion de 48 Mpx, con hasta cuatro veces más resolución, ideal para paisajes y fotografías macro.

El dispositivo graba en 4K Dolby Vision a 60 f/s, ofrece audio espacial y permite capturas espaciales en 3D para ser revividas en Apple Vision Pro.

Pantalla y diseño

El nuevo panel Super Retina XDR de 6,3 pulgadas llega con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz, más brillo y eficiencia energética. Además, incluye el Ceramic Shield 2, que ofrece triple resistencia a los arañazos y menos reflejos respecto a la generación anterior.

Rendimiento y autonomía

El iPhone 17 estrena el chip A19 Pro, fabricado en 3 nanómetros de tercera generación. Este procesador es 1,5 veces más rápido que el A15 Bionic en CPU y más del doble en GPU, lo que potencia el gaming y la inteligencia artificial generativa en el dispositivo.

La autonomía también mejora: hasta 30 horas de reproducción de vídeo, ocho más que el iPhone 16. Con un adaptador USB-C de alta potencia, el dispositivo carga un 50 % en 20 minutos.

iOS 26 y Apple Intelligence

El iPhone 17 debuta con iOS 26, que trae un rediseño visual llamado Liquid Glass y la integración de Apple Intelligence, el sistema de IA propio de la marca. Entre sus funciones destacan:

Traducción en tiempo real de texto y audio.

de texto y audio. Inteligencia visual para buscar información a partir de una foto.

para buscar información a partir de una foto. Nuevas experiencias en apps como CarPlay, Apple Music, Mapas, Cartera y Apple Games.

Colores, precios y disponibilidad

El iPhone 17 estará disponible en negro, lavanda, azul neblina, verde salvia y blanco, con opciones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento. El precio parte desde 959€, y se podrá reservar a partir del 12 de septiembre, con disponibilidad el 19 de septiembre.