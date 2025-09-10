Apple revoluciona su catálogo con el iPhone Air, nuevos modelos de iPhone 17, AirPods Pro 3 y Apple Watch

Apple presentó en Cupertino una de las renovaciones de catálogo más ambiciosas de los últimos años. La compañía dirigida por Tim Cook dio a conocer el nuevo iPhone Air, la gama completa del iPhone 17, los AirPods Pro 3 y tres modelos de Apple Watch con un marcado enfoque en la salud y la conectividad. Todas las novedades estarán disponibles en España en reserva desde el 12 de septiembre a las 14:00 horas y a la venta el 19 de septiembre, con precios que oscilan entre los 249 y los 1.319 euros según el dispositivo.

iPhone 17: la gama base da el salto a los 120 Hz

Los nuevos colores del Apple iPhone 17 Pro. / Apple

El nuevo iPhone 17 rompe con la estrategia de años anteriores al incorporar por primera vez la tecnología ProMotion (120 Hz) en la pantalla de 6,3 pulgadas, hasta ahora reservada a los modelos Pro. Estrena el chip A19, más eficiente, y una cámara trasera Dual Fusion de 48 MP, junto a una frontal de 18 MP con Center Stage. El almacenamiento mínimo sube a 256 GB, con un precio en España de 959 euros.

iPhone Air: el iPhone más delgado de la historia

La gran sorpresa fue el iPhone Air, un terminal con solo 5,6 mm de grosor y chasis de titanio, que lo convierten en el iPhone más ligero y delgado hasta la fecha. Incorpora el chip A19 Pro, un nuevo procesador de conectividad N1 compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, y el módem C1X desarrollado por Apple. Su pantalla de 6,5 pulgadas Retina XDR ofrece 120 Hz, Always-On y un brillo superior.

En el apartado fotográfico equipa una cámara principal 48 MP Fusion con zoom 2× “calidad óptica” y frontal de 18 MP. El modelo llega únicamente con eSIM, sin ranura física para tarjetas SIM, y parte de los 1.219 euros en España.

iPhone 17 Pro y Pro Max: potencia y fotografía profesional

Los modelos más avanzados de la gama, iPhone 17 Pro y Pro Max, incorporan un nuevo diseño unibody con sistema de refrigeración por cámara de vapor y el chip A19 Pro. La pantalla alcanza los 3.000 nits de brillo y mantiene los 120 Hz.

El gran salto llega en la fotografía: estrenan un sistema de triple cámara con teleobjetivo de 8× óptico (200 mm), el mayor zoom en un iPhone hasta la fecha. Además, los modos profesionales de vídeo incluyen ProRes RAW, Apple Log 2 y genlock, acercando el dispositivo al mercado audiovisual. Su precio en España parte de los 1.319 euros.

Todos los productos presentados por Apple

Modelo Pantalla Chip Cámaras (trasera / frontal) Conectividad destacada Almacenamiento base Precio en España (desde) Fechas iPhone 17 ProMotion 120 Hz (brillo mejorado) A19 48 MP Dual Fusion / 18 MP Center Stage 5G, USB-C 256 GB 959 € Reserva: 12 sep · Venta: 19 sep iPhone 17 Air 6,5″ ProMotion 120 Hz (5,6 mm; titanio) A19 Pro 48 MP Dual Fusion + tele 2× “calidad óptica” / 18 MP Center Stage eSIM-only, Wi-Fi 7 / BT 6 (N1), 5G 256 GB 1.219 € Reserva: 12 sep · Venta: 19 sep iPhone 17 Pro ProMotion 120 Hz (hasta 3.000 nits) A19 Pro Triple 48 MP (con tele 8× óptico) / 18 MP 5G, USB-C; vídeo Pro (ProRes RAW, Log) 256 GB 1.319 € Reserva: 12 sep · Venta: 19 sep iPhone 17 Pro Max ProMotion 120 Hz (hasta 3.000 nits) A19 Pro Triple 48 MP (tele 8× óptico) / 18 MP 5G, USB-C; vídeo Pro (ProRes RAW, Log) 256 GB 1.469 € Reserva: 12 sep · Venta: 19 sep AirPods Pro 3 — — ANC mejorada; FC por sensor óptico; traducción en vivo USB-C; IP57; 5 tamaños de puntas — 249 € Venta: 19 sep Apple Watch Series 11 Siempre activa; cristal 2× más resistente S10 — (salud: notificaciones de hipertensión, puntuación del sueño) 5G; hasta 24 h batería; nuevos gestos — 449 € Venta: 19 sep Apple Watch Ultra 3 Pantalla más brillante S10 — (SOS y mensajes por satélite) 5G; hasta 42 h batería — 899 € Venta: 19 sep Apple Watch SE 3 Siempre activa (AOD) S10 — (salud básica y gestos) 5G; carga rápida — desde 249 € Venta: 19 sep

AirPods Pro 3: traducción en vivo y sensor de ritmo cardiaco

Los AirPods Pro 3 llegan con mejoras en la cancelación activa de ruido, que Apple califica como la mejor del mercado, y añaden un sensor óptico de ritmo cardiaco, el más pequeño integrado en un dispositivo de la compañía. Entre las novedades más llamativas, destaca la función de traducción en vivo, que permite entender conversaciones en distintos idiomas en tiempo real.

La batería alcanza las 8 horas de reproducción (10 horas en modo Transparencia) y el estuche de carga incluye USB-C en un diseño más compacto. Su precio en España será de 249 euros.

Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3: más salud y autonomía

Apple también renovó su reloj inteligente en tres gamas. El Apple Watch Series 11 incorpora detección de posibles episodios de hipertensión, una puntuación del sueño, pantalla siempre activa y conectividad 5G. Parte de los 449 euros.

El Apple Watch SE 3, desde 249 euros, se actualiza con el chip S10, pantalla always-on y los nuevos gestos de control por doble toque o giro de muñeca.

En el segmento más avanzado, el Apple Watch Ultra 3 estrena conectividad por satélite para emergencias, hasta 42 horas de autonomía y una pantalla más brillante. Su precio en España será de 899 euros.

watchOS 26 y Apple Intelligence

Todos los relojes llegarán con watchOS 26, que estará disponible el 15 de septiembre. El sistema incluye un rediseño de la interfaz con estilo “Liquid Glass”, gestos de muñeca más avanzados y funciones de Apple Intelligence, como el asistente de entrenamiento Workout Buddy o la traducción automática de mensajes.

Con esta presentación, Apple refuerza su estrategia en dos direcciones: por un lado, la potencia y prestaciones profesionales de los modelos Pro y Ultra; y por otro, la diferenciación en diseño y salud con el iPhone Air y el Apple Watch Series 11. La compañía apuesta además por la conectividad avanzada (eSIM-only, Wi-Fi 7, satélite, 5G) y por integrar la inteligencia artificial en todo su ecosistema.