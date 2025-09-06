Anker redefine su estrategia corporativa y apuesta por la IA en sus nuevos productos presentados en IFA 2025

Anker Innovations ha aprovechado su presencia en la feria tecnológica IFA 2025 para marcar un punto de inflexión estratégico.

Durante su participación en la cita de Berlín, Steven Yang, CEO de la compañía de tecnología de consumo, ha presentado no solo una cartera de productos de próxima generación, sino también una renovada dirección empresarial que sitúa la innovación como eje central de su propuesta de valor.

La transformación corporativa abarca las tres marcas que conforman el ecosistema de Anker Innovations: Anker, especializada en carga y energía; Eufy, centrada en electrodomésticos inteligentes y seguridad para el hogar; y Soundcore, dedicada al ámbito del audio y vídeo.

Esta unificación estratégica busca posicionar a la empresa como líder global en hardware inteligente, con productos que definan nuevas categorías tecnológicas.

Soundcore Work AI Recorder

Una filosofía empresarial basada en tres pilares

La nueva estrategia de Anker Innovations se sustenta en un marco de valores claramente definido que Steven Yang describió como "tres principios que convierten la visión en acción".

El primer principio se centra en descomponer los problemas hasta sus fundamentos para descubrir soluciones que otros pasan por alto. El segundo busca ir más allá de las soluciones convencionales para ofrecer estándares más altos y duraderos. El tercero enfatiza el crecimiento conjunto, compartiendo el éxito con personas, socios y usuarios de manera justa y sostenible.

"Con nuestro marco de valores y visión de marca, estamos defendiendo un espíritu creador en Anker, abriendo un espacio donde nuestros equipos pueden superar límites y definir la próxima generación de tecnología inteligente para el consumidor", declaró Yang durante su presentación.

El CEO subrayó que el objetivo no es desarrollar tecnología por sí misma, sino resolver desafíos reales para los consumidores y crear nuevas posibilidades que simplifiquen la vida cotidiana.

Eufy revoluciona el hogar inteligente con IA y robótica avanzada

La marca Eufy ha presentado algunas de las innovaciones más destacadas del evento, comenzando por EufyMake y su revolucionaria UV Printer E1, la primera impresora UV personal de texturas 3D del mundo.

Este dispositivo, que ha conseguido el récord de financiación en Kickstarter con 46 millones de dólares de 17.000 patrocinadores, incorpora herramientas de diseño de IA denominadas Make It Real.

Estas funcionalidades incluyen entrada multimodal, conversión de textura 2D a 3D con un solo clic y reconocimiento inteligente de objetos, permitiendo a cualquier usuario transformar bocetos, fotos o texto en diseños texturizados sobre materiales como madera, cuero y metal. Su lanzamiento en España está previsto para diciembre.

Robot aspirador Eufy S2

Limpieza doméstica

En el ámbito de la limpieza doméstica, Eufy ha presentado el robot aspirador S2, equipado con el sistema HydroJet y la tecnología de limpieza profunda AeroTurbo de 30.000 Pa.

AeroTurbo 2.0 ofrece una potente succión sin obstrucciones capaz de eliminar suciedad y pelo de mascotas incluso en las fibras más profundas de las alfombras.

Su chasis adaptativo se eleva hasta 5 centímetros, permitiendo al S2 superar alfombras gruesas, tapetes superpuestos e incluso alfombras de pelo largo.

En suelos duros, HydroJet 2.0 friega con presión constante y cuenta con autolimpieza en tiempo real.

El dispositivo estará disponible en Europa este año.

Eufy Marswalker

La innovación más llamativa en este segmento es Marswalker, un transportador sube-escaleras para robots aspiradores, que llevará automáticamente el S2 a diferentes plantas del hogar y que se lanzará en la primera mitad de 2026.

Seguridad doméstica

En seguridad doméstica, Eufy ha introducido AI Core, el primer agente de inteligencia artificial de gran escala para el hogar.

Este sistema está entrenado para detectar y anticipar más de 100 escenarios diferentes, desde la entrega de un paquete hasta la presencia de extraños cerca de la puerta.

EufyCam S4

AI Core ofrece respuestas en menos de tres segundos manteniendo todos los datos localmente para garantizar la privacidad total. Las notificaciones son precisas y accionables, proporcionando instrucciones claras en lugar de alertas constantes.

Acompañando a AI Core, Eufy ha lanzado la EufyCam S4, la primera cámara híbrida DIY que combina una lente fija 4K con dos lentes PTZ 2K, proporcionando cobertura panorámica y detalle facial con un alcance de hasta 15 metros. La EufyCam S4 estará disponible en octubre a partir de 299 euros, mientras que AI Core se lanzará a finales de este año.

Soundcore apuesta por la IA para mejorar el descanso y la productividad

Por su parte, Soundcore, la marca de audio premium de Anker Innovations, ha mostrado en IFA 2025 tres productos innovadores que demuestran su compromiso con la integración de la inteligencia artificial en soluciones de audio cotidianas.

Soundcore Sleep A30

Los Soundcore Sleep A30 son la tercera generación de auriculares especializados en el descanso, siguiendo el éxito de los modelos Sleep A10 y Sleep A20.

Estos dispositivos incorporan tecnología Smart ANC capaz de bloquear hasta 30 dB de ruido externo, incluyendo ronquidos, ruido urbano y otros sonidos que pueden interrumpir el sueño.

Su estuche de carga integra una innovadora funcionalidad denominada Enmascaramiento adaptativo de ronquidos, que detecta los ronquidos durante toda la noche, analiza su volumen y frecuencia, y genera automáticamente audio para enmascarar estos ruidos molestos.

El diseño de los Sleep A30 es un 7% más fino que sus predecesores, lo que los hace especialmente cómodos para quienes duermen de lado, reduciendo la presión al apoyar la cabeza sobre la almohada.

La integración de inteligencia artificial permite acceder a paisajes sonoros que estimulan la producción de ondas cerebrales relajantes, ayudando a conciliar el sueño más rápidamente.

Con una autonomía de 45 horas en modo local (9 horas en los auriculares) y 35 horas en modo Bluetooth (6,5 horas en los auriculares), incluyen además monitorización automática del sueño, alarma personalizable y función Find My Earbud para localizar los dispositivos. Los Sleep A30 estarán disponibles desde el 8 de septiembre en color blanco y verde.

Soundcore AeroFit 2

Mientras, los Soundcore AeroFit 2 incorporan mejoras significativas para actividades deportivas y de ocio.

Cuentan con un gancho oculto giratorio, ergonomía optimizada y acabado de silicona ultrasuave que garantiza sujeción sin presión.

Sus drivers personalizados de 20x11,5mm ofrecen bajos potentes y sonidos claros.

La característica más destacada es su sistema de traducción integrada con IA, compatible con 100 idiomas y capaz de proporcionar respuestas precisas en tiempo real. Impulsada por Microsoft Azure IA, admite dos modos: traducción cara a cara, donde los usuarios hablan en su idioma nativo y escuchan respuestas traducidas, e interpretación simultánea para conferencias o reuniones.

El tercer producto de Soundcore es Work, una grabadora portátil con inteligencia artificial del tamaño de una moneda (23,2mm de diámetro) que se engancha a la ropa. Impulsada por ChatGPT y GPT-4o, es capaz de transcribir conversaciones y generar resúmenes con un 97% de precisión en más de 100 idiomas.

Soundcore Work AI Recorder

El dispositivo reconoce voces, filtra automáticamente palabras de relleno, segmenta discursos y prepara textos completamente estructurados. Incorpora protección integral de la privacidad mediante cifrado de extremo a extremo y procesamiento temporal en la nube con borrado automático. soundcore Work estará disponible a finales de este mes por 159,99 euros.

Además, Soundcore ha anunciado la incorporación de su línea de proyectores Nebula a la familia con el nuevo soundcore Nebula X1 Pro, presentado como la primera estación de cine móvil del mundo.

Equipado con un motor óptico triple láser 4K con Dolby Vision y sonido espacial Dolby Atmos multicanal, el X1 Pro combina calidad cinematográfica con altavoces inalámbricos desmontables y subwoofers para una experiencia envolvente en cualquier ubicación.

Su lanzamiento en Kickstarter está previsto para el 23 de septiembre.

Anker Prime: pantallas inteligentes para la carga multidispositivo

La marca principal de la compañía ha presentado su nueva serie Anker Prime, descrita como la familia de carga multidispositivo más avanzada hasta la fecha. Todos los dispositivos Prime incorporan pantallas inteligentes que muestran velocidad de carga y temperatura en tiempo real.

Anker Prime Charger 160W

La gama incluye el Prime 160 W, presentado como el cargador multipuerto de 160 W más compacto del mundo; el Prime 300 W Power Bank, que ofrece energía suficiente para dos portátiles y un teléfono simultáneamente y se recarga al 50% en solo 15 minutos; la Prime Estación de Carga Inalámbrica, la primera inalámbrica Qi2 25 W con refrigeración activa y pantalla integrada; y la Prime Docking Station, la primera base de carga triple con salida estable 8K.

La presentación de Anker Innovations en IFA 2025 refleja una empresa en plena transformación, que ha logrado combinar una estrategia empresarial renovada con innovaciones tecnológicas concretas.

La integración de inteligencia artificial, robótica avanzada y hardware inteligente en productos destinados a resolver problemas cotidianos posiciona a la compañía como un referente en la evolución del ecosistema tecnológico de consumo.

Con lanzamientos escalonados hasta 2026, Anker Innovations incidió en su presentación en su compromiso con una innovación sostenida que, asegura la compañía, promete redefinir la experiencia del usuario en múltiples categorías de productos.