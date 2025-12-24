Movistar lidera la calidad global en España en Banda Ancha, tanto fija como móvil

Movistar vuelve a colocarse a la cabeza en calidad global en Banda Ancha Fija (BAF) y Móvil (BAM), según el Estudio sobre Calidad de banda ancha de España que realiza la Asociación de Internautas, un informe en el que examina la calidad de las conexiones a lo largo del año, sirviéndose para ello de los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) y sus propias evaluaciones sobre las velocidades de transmisión (casi 8 millones) en fijo y móvil efectuadas por 40 panelistas.

En calidad global, Movistar se coloca a la cabeza de la clasificación con casi 8 puntos, y Vodafone al final sin llegar a los 6. Con más o menos holgura, el resto de los operadores recorre la franja de los 6 puntos. El estudio de AI revela que las averías y los factores ligados a su gestión marcan las diferencias en la BAF, mientras que las velocidades de descarga y subida son relevantes en la BAM…pero poco. Movistar también presenta un bajo porcentaje de averías (0,20%) frente a Orange, Másmovil y Digi, que superan el 1,5%, mientras R y Telecable se aproximan a 3,30%. Los peores: Vodafone (4,46%) y Euskaltel (4,20%). El tiempo de resolución profundiza en las diferencias. Frente a las 46 horas de Movistar, el resto de los operadores van desde las 120 horas (5 días) de Digi, a las más de 160 (casi 7 días) de Orange, R y Telecable. Vodafone y Euskaltel se aproximan a las 150 horas (casi 6 días). En cuanto al porcentaje de averías reparadas, Movistar supera el 99%, el resto de los operadores oscila entre el 77% y el 79%, excepto Vodafone (casi 81%) y Digi que se aproxima al 68%.

Las medias de las velocidades de descarga y subida en BAF se sitúan por encima del 95%. En bajada se registran caudales medios desde el 96% (Másmovil), hasta el 101% de Orange y Movistar; el resto superan el 98%. En subida, el rango va desde el 96% de Másmovil, hasta el 99% de Orange.