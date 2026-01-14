Telefónica se alía con OpenAI para dar acceso a ChatGPT Plus a los clientes de Movistar

Telefónica ha firmado un acuerdo con OpenAI para ofrecer ChatGPT Plus a los clientes de Movistar, reforzando así su compromiso de poner a disposición de sus clientes la inteligencia artificial generativa más avanzada.

Desde ayer, día 13 de enero, los clientes de Movistar pueden acceder durante seis meses, sin coste adicional ni compromiso de permanencia, a ChatGPT Plus, una de las suscripciones de asistente de IA más avanzadas del mercado, diseñada para la conversación continua, la creación de contenidos y la ayuda en las tareas cotidianas.

Con esta alianza, Telefónica avanza en su objetivo de proporcionar servicios de valor añadido como operadora pionera en la democratización de la utilización de las herramientas de IA para el mercado residencial en España. Así, la compañía continúa acercando el uso de la IA a las personas, una estrategia iniciada el año pasado, cuando Movistar marcó el hito de convertirse en la primera marca nacional en ofrecer servicios de IA avanzada.

Con este acuerdo, Movistar incorpora ChatGPT Plus a su ecosistema de soluciones de inteligencia artificial, poniendo a disposición de sus clientes herramientas complementarias y de uso generalizado, accesibles en cualquier lugar. Además, reafirma su compromiso de liderar la innovación tecnológica al servicio de una experiencia accesible, útil y segura sobre la red de telecomunicaciones líder en España que proporciona Telefónica.

ChatGPT Plus destaca como un asistente conversacional avanzado capaz de generar contenido, resolver consultas complejas y contribuir a la creatividad (ideas, guiones, storytelling) y la productividad personal. Además, está diseñado para apoyar tareas como la redacción, el análisis de información, el aprendizaje, la investigación y la asistencia profesional, lo que permite a los usuarios realizar sus actividades de forma más eficiente y con resultados de mayor calidad.