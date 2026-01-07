Telefónica convierte el Movistar Arena en un referente de conectividad

Telefónica ha desarrollado durante el año 2025 un proyecto de optimización y despliegue de red móvil en el Movistar Arena de Madrid que ha permitido consolidar a este recinto, el segundo del mundo por actividad musical, como un referente tecnológico en la gestión de datos y voz durante los eventos multitudinarios musicales y deportivos celebrados a lo largo del año.

En concreto, la operadora ha multiplicado por cuatro el número de instalaciones móviles de nodos en el Movistar Arena de modo que se ha incrementado exponencialmente la calidad y la capacidad para cursar llamadas, datos y videollamadas móviles con el objetivo de asegurar una experiencia de usuario excelente.

Durante el año 2025, Telefónica ha incrementado de dos a ocho los nodos del recinto, lo que se traduce en una mejora de la capacidad de respuesta de la red móvil, una velocidad de navegación máxima y una latencia mínima ante la alta demanda de datos de forma puntual que se produce durante los conciertos en el Movistar Arena, y ha optimizado tanto la cobertura 4G como especialmente la red 5G.