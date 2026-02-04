Telefónica despliega 17 nodos españoles dentro de un Plan Edge líder
Telefónica está desplegando 17 nodos de Edge Computing en España dentro de un plan para ofrecer infraestructuras tecnológicas europeas competitivas, sostenibles y seguras basadas en Edge Computing, una red avanzada que contribuirá a la transformación digital de las empresas e instituciones. Este plan de Telefónica, pionero en Europa, ya cuenta con 10 nodos activos: en Madrid (dos), Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Bilbao, A Coruña y Terrassa (Barcelona).
El proyecto continúa su desarrollo y, a lo largo de este año, se habrán añadido siete emplazamientos más: en Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela y Mérida. De este modo, en 2026 se habrán constituido en total 17 nodos Edge dentro de este gran proyecto de Telefónica para brindar capacidad de Edge Computing en toda España.
Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, expone: “Nuestro Plan Edge nos coloca a la vanguardia europea en tecnología y en soberanía del dato” gracias a “un proyecto pionero que resultará clave”.
