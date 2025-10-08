Telefónica despliega su 5G en una agrupación naval de la OTAN

Telefónica ha puesto en marcha una innovadora experimentación operativa OPEX (Operational Experimentation) centrada en el uso de redes 5G en un buque de las Fuerzas Navales Permanentes de la Alianza (Standing Naval Maritime Group), bajo el Mando Marítimo de la OTAN (MARCOM), cuyo cuartel general está ubicado en Northwood (Reino Unido).

Desde el 14 de septiembre, la operadora, en colaboración con una red de partners españoles comprometidos con la soberanía tecnológica nacional -como Atika Technologies, que aporta su core 5G, y Ravenloop, que lidera el ámbito de la ciberinteligencia con soluciones avanzadas de protección y análisis-, junto con Nokia, va a desplegar un nodo 5G a bordo de un buque de la OTAN. Esta iniciativa incorpora una arquitectura de red altamente segura, capacidades de operación remota, soporte técnico continuo y un programa de formación especializada para la tripulación, consolidando así un entorno tecnológico de vanguardia en el ámbito marítimo de defensa. Todo ello permite conectar al buque con el resto de la agrupación incluyendo unidades no tripuladas.