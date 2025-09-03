Telefónica despliega su tecnología para conectar La Vuelta

La Vuelta 25 será una edición de récord, no solo por sus cinco etapas de alta montaña y siete de media montaña, sino por el enorme desafío de asegurar conectividad de alta capacidad en tiempo real en entornos con concentraciones masivas de público, en localidades de baja densidad poblacional y en zonas transfronterizas, ya que cuatro etapas se disputarán en territorio italiano.

Dar servicio de forma simultánea a organización, fuerzas de seguridad, caravana publicitaria, equipos, auxiliares, dispositivos médicos, medios de comunicación y millones de aficionados convierte a La Vuelta en un laboratorio de innovación tecnológica a gran escala, a lo que se suma el reto tecnológico de garantizar comunicaciones seguras, estables y en tiempo real en localidades rurales, puertos de montaña y grandes ciudades. Por este motivo, Telefónica movilizará más de 200 técnicos, desplegará tres Unidades Móviles 4G/5G en etapas clave y reforzará la red a lo largo de todo el recorrido para garantizar la conectividad de organización, equipos, periodistas y millones de aficionados.