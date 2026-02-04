Telefónica lanza un sistema pionero en España para asegurar conectividad ininterrumpida

Telefónica da un paso más para impulsar la competitividad del entorno empresarial con el lanzamiento de Titán Connect, un ecosistema de soluciones y servicios de última generación que aseguran la continuidad del negocio y facilitan el futuro despliegue de nuevos servicios digitales de carácter crítico. La nueva propuesta viene a dar una respuesta innovadora a la demanda de las empresas y administraciones españolas, de todo tipo de tamaño y actividad, de mejorar su grado de preparación ante imprevistos como cortes puntuales de la red, falta de suministro, ciberataques u otros acontecimientos de carácter nacional o internacional que puedan afectar a la conectividad más crítica de las organizaciones.

Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, señala que la compañía “quiere transformar la manera en que las empresas y las administraciones se digitalizan y afrontan los desafíos actuales”. Desde ahora, las empresas “pueden contar con la infraestructura más robusta y avanzada del mercado para asegurar la conectividad operativa, una comunicación fluida y un acceso constante a la información”. Esta conectividad reforzada habilita respuestas ante eventos inesperados y facilita a las empresas “la incorporación de forma segura de futuras soluciones tecnológicas basadas en IA, el Internet de las Cosas (IoT) o la Computación Cuántica”.

Titán Connect nace para garantizar a la alta dirección de una empresa la continuidad de los procesos críticos para su negocio en España ante las circunstancias más adversas. De hecho, Telefónica cuenta con una amplia experiencia acompañando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la creación de sus propias soluciones de Misión Crítica. Unas capacidades que ahora se extienden a todos los ámbitos, incluidos los empleados que la dirección de la compañía considere deban tener prioridad en sus comunicaciones. Este conjunto de soluciones se paquetiza a cada cliente en función del diseño técnico y del número de conexiones que necesite.