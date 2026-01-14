Telefónica, pionera en ofrecer un servicio de comunicaciones entre ‘Data Centers’ a prueba de ataques cuánticos

Telefónica es la primera operadora en España que ofrece un servicio para las comunicaciones entre los Data Centers de las empresas protegido con criptografía post-cuántica (PQC, por sus siglas en inglés) que lo hace resistente a posibles ataques cuánticos. El nuevo servicio, llamado ‘Interconexión CPDs’, está orientado a securizar con criptografía post-cuántica la información que se puede intercambiar entre Data Centers, ya que las mayores concentraciones de datos sensibles se encuentran en las redes de interconexión entre los Data Centers o centros de proceso de datos (CPD) y las sedes corporativas.

De este modo, Telefónica protege la confidencialidad a futuro de información crítica y sensible como pueden ser historiales médicos, datos personales, patentes, información financiera o contratos confidenciales frente a ataques como Store Now, Decrypt Later con el que los ciberdelincuentes pueden interceptar y almacenar hoy información cifrada para descifrarla en el futuro usando computación cuántica. El servicio incorpora diversas opciones de criptografía post-cuántica o ‘Quantum Safe’ como son el ML-KEM, Classic McEliece o Frodo KEM.