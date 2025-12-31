Telefónica, primera operadora de España en desplegar servicios de voz sobre 5G

Telefónica es la primera operadora en España que ha completado el despliegue en toda España de la voz sobre 5G VoNR (Voice over New Radio), de manera que todas las llamadas de voz pueden cursarse a través del 5G Stand Alone (5GSA), aprovechando la cobertura que la operadora ya ofrece en más del 94% del país. La tecnología VoNR aporta una calidad de voz superior, con mayor calidad, nitidez y estabilidad en las llamadas. Además, permite realizar llamadas mientras se mantienen simultáneamente servicios que requieren gran cantidad de datos, como vídeo en alta definición, juegos en la nube o aplicaciones profesionales críticas, sin cortes ni degradación de la conexión.

Telefónica ya ha empleado la voz sobre 5G en entornos en los que es de especial utilidad, como eventos con concentración masiva de personas que suelen usar las llamadas de voz. También es de relevancia para las empresas, ya que la voz es una herramienta importante para comunicarse en este entorno.

El servicio VoNR de Telefónica está disponible para clientes Movistar con dispositivos 5G compatibles, sin necesidad de cambiar de número ni de contratar un plan específico adicional. Esta disponibilidad se ampliará a medida que se vayan certificando nuevos terminales, lo que facilitará la adopción masiva de esta tecnología en los próximos meses.

Para poder alcanzar este hito en la red 5G, ha sido fundamental el impulso realizado por Telefónica en la red 5G SA que actualmente llega ya a más de 5.700 municipios, ya sea a través de la banda de 700 MHz, de la de 3.500 MHz o en ambas. El 5G SA potencia las capacidades del 5G al emplearlo en toda la infraestructura de red, lo que permite facilitar la implantación de funcionalidades como la voz sobre 5G, el Network Slicing o el Edge Computing, que son de gran relevancia especialmente en sectores como la industria o la logística.