Telefónica ‘reconectó’ a 236 poblaciones afectadas por incendios

La labor del área de Operaciones de Telefónica España posibilitó este verano el restablecimiento de las comunicaciones en las 8 provincias españolas más afectadas por los incendios: Almería, en el caso de la comunidad andaluza, y Orense, Asturias, León, Zamora, Navarra, Cáceres y Badajoz. Para recuperar los servicios fijo y móvil en esas zonas, la compañía desplegó más de 300 kilómetros de cable de fibra dentro de todo el trabajo realizado para devolver la conectividad a las 236 poblaciones afectadas, gracias a un operativo que ha implicado la movilización de más de 200 técnicos para garantizar el servicio a la población.

El operativo se ha desarrollado en coordinación con las distintas administraciones además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han permitido el trabajo de Telefónica en las condiciones de seguridad necesarias. En los momentos de mayor afectación y a fin de garantizar la conectividad de la población ante los avances de los incendios, la compañía optó por la reubicación de unidades móviles según las necesidades de la zona.