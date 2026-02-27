Casares, un lugar innolvidable para celebrar el Día de Andalucía

El próximo sábado 28 de febrero, el municipio de Casares se convierte en uno de los destinos imprescindibles para disfrutar del Día de Andalucía en un ambiente único, donde tradición, cultura, música y fiesta se dan la mano en un enclave incomparable: el pueblo donde nació Blas Infante.

Rodeado de su espectacular paisaje y con el encanto de sus calles blancas, Casares invita a vecinos y visitantes a vivir una jornada muy especial que arrancará a las 12:00 horas en la Plaza de España con el acto institucional organizado por el Ayuntamiento junto a asociaciones locales. Como es tradición, se realizará una ofrenda floral ante el busto del Padre de la Patria Andaluza, reconocido como tal por el Parlamento de Andalucía en 1983.

Uno de los momentos más emotivos llegará con la interpretación del Himno de Andalucía a cargo del cantaor onubense Arcángel, Medalla de Andalucía y una de las voces más prestigiosas del flamenco actual. Con una trayectoria consolidada en los principales escenarios nacionales e internacionales, Arcángel destaca por su profundo conocimiento del cante tradicional y su capacidad para dialogar con otras músicas, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del panorama musical andaluz.

La celebración continuará con una exhibición del tradicional Fandango de Casares, una de las señas culturales más representativas del municipio, protagonizada por el alumnado de la Escuela Municipal de Baile junto a la panda de fandangueros locales.

La plaza y sus bares se convertirán en punto de encuentro para disfrutar del gran ambiente y la gastronomía local. A las 16:30 horas, la fiesta continuará con música en directo de la mano de la Orquesta La Rebelión y la banda del cantante Jaime Terrón. Para poner el broche final a la jornada, el ritmo seguirá con una sesión musical a cargo del DJ Andy Dyó.

Celebrar el Día de Andalucía en Casares es hacerlo en el lugar donde nació Blas Infante el 5 de julio de 1885. Su Casa Natal, situada en el número 51 de la Calle Carrera y convertida hoy en espacio museístico, se presenta como una visita imprescindible para quienes deseen conocer más sobre su legado y el andalucismo histórico.

El 28 de febrero supone además el colofón de la Semana de Andalucía, una programación cultural que combina historia, literatura, música y participación ciudadana, convirtiendo al municipio en un punto de encuentro donde tradición y actualidad se unen para celebrar el orgullo de ser andaluces.