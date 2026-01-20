La provincia de Sevilla no es una postal; es una conversación. La estancia en esta tierra se teje con gestos cotidianos que luego se vuelven memoria: un mapa entregado con una sonrisa en Carmona, una tapa contada como si fuera un relato en Marchena, un libro recomendado para leer bajo un olivo en Sanlúcar la Mayor. Esa es la propuesta que la provincia presenta en FITUR 2026: no vengas a contemplar, ven a compartir. Porque Sevilla no se mira, se vive.

Porque a lo largo y ancho de la provincia de Sevilla, los anfitriones son el patrimonio vivo del destino. Nuestra gente, la que hace pueblo y moldea identidad a diario es el genuino valor diferencial de una tierra cuya esencia no está solo en monumentos o paisajes: está en su manera de compartirse. Aquí, el viajero deja de ser espectador y se convierte en coautor y protagonista. Y ese cambio, hoy, importa.

Importa porque la demanda de experiencias auténticas cuando viajamos ha crecido de forma sostenida tras la pandemia. No en vano, los balances de estos años dibujan una tendencia clara: recuperación en 2022, consolidación en 2023 y avance en 2024 y 2025. De esa forma, la provincia suma visitantes con un ritmo estable, sostenido por fines de semana, puentes y temporada media, mientras el mercado internacional se recompone en paralelo a la conectividad aérea. Y son esos registros los que hacen posible que la estancia media se mantenga en torno a dos o tres noches y que el gasto se dirija, cada vez más, a gastronomía, cultura y actividades de naturaleza. O dicho de otro modo, no se viaja a ‘verlo todo’, sino a ‘vivir algo’ que se recuerde.

Y para esos recuerdos, el mejor atributo de Sevilla y su gente es la hospitalidad. Aquí hay un modo de recibir que desarma. Cercanía sin artificios, humor que se comparte, conversación que invita a quedarse. Y junto a eso, la autenticidad de nuestros pueblos y la diversidad de ritmos: la monumentalidad serena de Carmona, el silencio curativo de Cazalla de la Sierra, el compás que se aprende —aunque no sepas bailar—. Porque aquí, la riqueza cultural y festiva mantiene un calendario vivo; los oficios resisten a la uniformidad de lo global; la cultura se hace cotidiana en mercados, talleres y plazas. Y la gastronomía… tapas que encierran historias, productos de cercanía que cuentan el territorio y vinos que traducen el sol y la tierra.

Y a ese corazón humano de Sevilla se suma la naturaleza. Porque con ser mucho, la provincia no solo ofrece dehesas y campiñas; ofrece experiencias. Pedalear entre formaciones kársticas en el Cerro del Hierro, seguir el curso del Huéznar y sus cascadas, caminar bajo sombras frescas en verano, respirar hondo cuando el cuerpo pide pausa. No en vano, el turismo activo sigue al alza —senderismo, cicloturismo, rutas a caballo, observación de aves— y crece el interés por propuestas sostenibles que conectan con la sostenida tendencia de viajar para sentirse mejor, no solo para acumular imágenes. Y es ahí, sin duda, donde Sevilla responde con espacios, anfitriones y ritmos que permiten ese viaje más consciente.

Ese es el camino y la propuesta que traemos a una nueva edición de FITUR porque, además, los datos apuntalan el relato. En los últimos años, la afluencia a la provincia ha experimentado un crecimiento acumulado significativo, con una base nacional sólida y una recuperación internacional sostenida. En ese contexto, el visitante doméstico procede mayoritariamente de Andalucía, Madrid y Cataluña, mientras que el extranjero se diversifica, con Europa como principal emisor y un creciente interés desde América del Norte.

La ocupación hotelera y extrahotelera, además, refleja buen comportamiento en temporada media y alta, y el peso del turismo rural y de naturaleza gana terreno en pernoctaciones fuera de la capital. Y en clave de gasto por turista, éste se distribuye de manera equilibrada entre restauración, cultura y compras locales, y las encuestas de satisfacción valoran especialmente la calidez humana, la autenticidad y la pluralidad de oferta. Palancas todas ellas que, coordinadas, elevan la experiencia del que las vive y las siente.

En definitiva, datos y señales que apuntan a que vamos por el buen camino y a que, sin duda, el futuro del turismo en Sevilla debe ser humano y sostenible. Ahí, cuidar la autenticidad debe traducirse en cuidar los ritmos de la vida local. Proponer vivencias más allá de los enclaves icónicos, reforzar el comercio de proximidad, dar visibilidad a oficios y relatos reales y seguir creyendo en la fuerza de nuestra gente como anfitriones y embajadores de esta tierra. Todo suma para preservar aquello que el viajero viene a buscar, que es por encima de todo una manera de estar y de compartir. Ese es el tesoro.

‘Sevilla. No la mires, vívela’ no es un eslogan. Es toda una forma de abordar el viaje. Por tanto, nuestra invitación no es a mirar más, sino a mirar con los cinco sentidos despiertos y con ganas de participar. A descubrir que, en Sevilla, cada experiencia se multiplica cuando se comparte. Aquí puedes escribir una página propia. Porque en la provincia de Sevilla el destino no es un lugar, sino una manera de vivir. Y esa manera, cuando te toca, ya no se olvida.