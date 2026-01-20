El turismo en el ámbito territorial gaditano y andaluz

El turismo es, sin duda, un gran motor económico de la provincia de Cádiz. Las cifras más recientes la sitúan en este sector como el responsable de entre el 17 y el 28 % de la riqueza generada a nivel provincial, incluyendo no sólo el impacto directo, sino también el indirecto. Se estima que el impacto económico supera los 3.000 millones de euros en los últimos tiempos, con una media de 6,6 días de estancia por visitante. Este sector genera unos 300.000 empleos, entre empleos directos e indirectos en la provincia. Con una visita de más de 6,3 millones de turistas al año, y con más de 8,4 millones de pernoctaciones hoteleras, supone en el mercado una de las mejoras cifras de la última década. Aunque el turismo nacional sigue siendo mayoritario, es necesario destacar los visitantes que provienen de Alemania, Reino Unido y países nórdicos, los cuales están intensificándose con fuerza en los últimos tiempos. El posicionamiento que está alcanzando recientemente no se debe sólo al típico turismo de sol y playa, sino que abarca nuevos nichos de mercado como son las vertientes ecuestres, gastronómica, cultural y de cruceros. Ello posiciona a la provincia de Cádiz con un enorme potencial, evitando la estacionalidad con la que se encontraba en lustros pasados.

En Andalucía, el turismo supone un poderoso impulso de la actividad económica, representando aproximadamente el 14 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional. En efecto, el impacto económico superó en 2025 la cifra de 30.000 millones de euros, situándose el gasto medio por encima de los 90 euros. Actualmente, uno de cada cuatro empleos se encuentra en este sector, llegando a los 530.000 empleos directos e indirectos, incluyendo al sector de la hostelería y a los servicios turísticos, concentrándose el mayor volumen en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla.

En este sentido, resulta necesario intensificar la financiación de las investigaciones y resultados que de esta se desprendan para consolidar las aportaciones que se realizan en la generación de riqueza de este sector en el ámbito territorial gaditano y andaluz. De hecho, desde el grupo de investigación que lidero, el SEJ-569 Economía, Empresa y Sociedad, se viene trabajando en esta línea, obteniendo interesantes resultados que pueden encauzar el camino de este campo científico. En los últimos años, algunos trabajos científicos publicados en este campo han sido los siguientes:

- Ruiz Chico, J.; Peña Sánchez, A. R.; Jiménez García, M. (2024): “Turismo y ODS: crecimiento económico, trabajo decente e igualdad de género en la Unión Europea”. En International Congress on Sustainable Social Development and INDESS workshop. Dykinson.

- Peña Sánchez, A.R.; Ruiz-Chico, J.; Jiménez-García, M.; Pérez Peña, M.C. (2023): “Implementation of SDGs 5 and 8 of the 2030 Agenda in the Tourism Industry in the Countries of the European Union”. En Walter Leal Filho (Editor), Ismaila Rimi Abubakar, Izael da Silva, Rudi Pretorius, Khaled Tarabieh, SDGs in the European Region, Springer, pp. 1177-1203. (https://doi.org/10.1007/978-3-031-17465-0).

- Jiménez García, M.; Ruiz Chico, J.; Peña Sánchez, A.R. (2023): “Generation Z and Intention to Travel: Effects of the Perception of COVID-19”. RIMCIS: Revista Internacional y Multidisciplinar en Ciencias Sociales, 12(1), pp. 40-68. (https://doi.org/10.17583/RIMCIS.10539).

De estas investigaciones exhaustivas se desprende algunas evidencias empíricas de que el turismo está adquiriendo, no sólo en el ámbito provincial y autonómico, una especial relevancia a nivel europeo, generando riqueza y empleo en el conjunto supranacional, lo que invita a que los recientes esfuerzos científicos de los nuevos investigadores sigan esta línea, creando incluso nuevos ejes temáticos y de exploración en este campo, lo que sin duda enriquecería otras trayectorias y nuevos frentes de trabajo en este campo del saber, que definiera nuevos yacimientos laborales y nichos de mercado que favoreciera la prosperidad económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en general, y de la provincia de Cádiz, en particular.