La Universidad de Almería, motor para un turismo sostenible y de excelencia

El turismo representa desde hace años una de las principales fuentes de actividad económica y de empleo de la provincia de Almería. En un escenario global, donde la competitividad turística ya no solo se mide por el número de visitantes, sino por la capacidad de generar valor añadido y preservar el patrimonio en todas sus facetas, la Universidad de Almería (UAL) desempeña un papel relevante en la mejora de las expectativas del sector turístico almeriense. Lejos de pretender ser un mero espectador académico, la institución educativa aspira a ser uno de los motores que contribuyan a impulsar y promover el turismo de la provincia, transformando la teoría y la observación en soluciones prácticas para el tejido productivo.

La base del papel activo de la Universidad de Almería en relación con la actividad turística se encuentra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, donde el Grado en Turismo y diversos programas de postgrado han integrado la sostenibilidad no como una asignatura aislada, sino como un eje transversal. Para ello, el enfoque de la UAL es claro: formar a profesionales capaces de gestionar destinos inteligentes y empresas que prioricen la excelencia.

La formación se complementa con programas internacionales como el Study Abroad, que a través de algunas de sus propuestas posiciona el modelo turístico mediterráneo de Almería como un caso de estudio de éxito para estudiantes de todo el mundo.

La generación de conocimiento tiene sus centros neurálgicos en organismos como el Centro de Investigación en Turismo, Sostenibilidad y Desarrollo Económico (CITUR). Aquí, la investigación de excelencia se traduce en datos precisos sobre comportamiento del consumidor, capacidad de carga de los espacios naturales y eficiencia energética en infraestructuras hoteleras.

Un pilar fundamental es la Cátedra de Turismo Sostenible de la UAL. Esta plataforma actúa como un foro de intercambio permanente entre académicos, gestores públicos y empresarios. Entre sus iniciativas destaca el “Foro de Prácticas e Iniciativas Turísticas Sostenibles”, un espacio donde se visibilizan y premian las mejores estrategias de gestión responsable, fomentando un efecto multiplicador en toda la provincia.

La verdadera medida del éxito de la UAL reside en su capacidad para transferir sus hallazgos a la sociedad. El programa UALtransfierE es la herramienta clave en este proceso. A través de este plan, la universidad incentiva proyectos de I+D+i orientados a resolver retos específicos de las empresas locales, facilitando que la innovación tecnológica —desde el Big Data aplicado al turismo hasta la economía circular— se implemente de forma efectiva.

Un ejemplo reciente de esta ambición es la creación de la Cátedra ‘Almería Municipio Azul’, firmada en colaboración con el Ayuntamiento de Almería. Esta alianza pone el foco en la economía azul y el desarrollo litoral sostenible, buscando que el crecimiento turístico no comprometa la salud de los ecosistemas marinos, sino que se nutra de su conservación.

La motivación del espíritu emprendedor entre los jóvenes, y su contribución a aportar nuevas ideas para el desarrollo turístico, es otra de las vías de promoción sectorial. La convocatoria de los “Premios Turismo Sostenible 2025”, que dota con recursos económicos y mentorización académica a proyectos innovadores desarrollados por estudiantes y docentes. Estas iniciativas buscan consolidar a la ciudad como un referente en la Red Innpulso, aprovechando la distinción de Almería como “Ciudad de la Ciencia y la Innovación”.

La Universidad de Almería no solo genera profesionales; genera futuro. Al alinear su actividad docente e investigadora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las necesidades de la industria, la UAL garantiza que el turismo en Almería sea sinónimo de calidad. La transferencia de conocimiento no es solo un trámite administrativo, sino un compromiso social para que la riqueza generada por el sector sea equitativa, duradera y respetuosa con la identidad del territorio.

En definitiva, la alianza entre la universidad, las administraciones y el sector privado es la garantía de que Almería no solo seguirá siendo un destino deseado, sino un ejemplo de cómo el conocimiento científico es la mejor brújula para navegar hacia la excelencia turística del siglo XXI.